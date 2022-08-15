Daily Mail: около 2/3 британских компаний понесли убытки из-за антироссийских санкций

По данным газеты Daily Mail, почти половина опрошенных компаний Великобритании переживает рост операционных затрат и сбои производственных процессов. Причиной убытков стало действие антироссийских санкций.

Такие данные содержатся в опросе британского страхового брокера Mactavish.

Результаты исследования показали, что около 71% компаний, зарегистрированных в Англии, попал под прямое негативное влияние наложенных на Россию санкций, цитирует издание ТАСС.

При этом 44% компаний пожаловались, что из-за наложенных на РФ санкций потеряли поставщиков. 42% фирм посетовали на проблемы с персоналом. 92% компаний финансового сектора теряют деньги, так как часть их ценных бумаг связана напрямую с Россией.

Часть убытков связана с застрявшими в РФ лизинговыми самолетами. Напомним, что российские авиакомпании попросили у Минтранса разрешение вернуть часть самолетов за рубеж. Источник в сфере авиации в беседе с «360» объяснил, что эти самолеты точно не смогут летать в России.