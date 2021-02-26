Сердечники под наркоконтролем. Успокоительные могут стать проблемой при тесте на запрещенные вещества

Автомобилисты, да и любые россияне, принимающие успокоительные или снотворные таблетки, рискуют пострадать из-за несовершенства российского законодательства. Они могут запросто лишиться прав или провалить тест у нарколога — все дело в фенобарбитале, содержащемся в некоторых препаратах от давления или бессонницы. Врачи предлагают изменить закон, а власти — инструкцию.

Наркотики в простых успокоительных

В России нередко появляются сообщения от недовольных автомобилистов: после остановки инспектором ГИБДД и теста на алкогольное и наркотическое опьянение выявляются следы фенобарбитала, который сегодня причисляют к наркотикам. Законопослушный автолюбитель лишается прав, а затем выясняет, что якобы запрещенное вещество содержалось в корвалоле или валокордине, который принимал несколько дней назад.

Бывают еще менее приятные случаи, когда те же самые успокаивающие валокордин или корвалол принимают после ДТП, а на медицинском освидетельствовании эти препараты дают положительный результат на наркотическое опьянение.

Житель Свердловской области рассказал «360», что нарколог едва не поставил его на учет из-за того, что в анализах нашли следы фенобарбитала. Мужчина хотел получить лицензию на оружие, так как в регионе много диких животных, а сам он живет за городом. Но из-за того, что по рекомендации врача он принимал корвалол, с возможностью легально владеть оружием пришлось распрощаться.

Фенобарбитал — это классическое снотворное, старый и хорошо известный препарат, который относится к группе барбитуратов. Как объяснила «360» ведущий фармацевт, бывший руководитель аптечной сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина, это вещество входит в состав многих лекарственных средств, например успокоительных или снижающих давление.

«Бывают случаи, когда у человека сильный стресс или нервное напряжение какое-то, у него начинаются давящие боли за грудиной — ему кажется, что болит. Но это может быть не сердце, а напряжение скелетной мускулатуры, просто нервная иннервация… И если в теплую воду накапать валокордин и принять, все пройдет», — уверена она.

Часто те, кто страдает бессонницей, пьют феназепам, это транквилизатор — на ночь принимают и спят. И никто не знает, что он выводится из организма до семи суток Ирина Булыгина.

В числе содержащих фенобарбитал оказались корвалол, валокордин, андипал, валосердин и многие другие известные препараты. При этом никакого реального наркотического действия они не имеют, хотя врачи предупреждают, что при избыточном употреблении фенобарбитал может вызывать привыкание.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок добавил, что фенобарбитал является еще и полезным для печени препаратом — его назначают даже новорожденным при желтухах, чтобы повысить детоксическую функцию.

Конфликт интересов

Между тем еще в 2015 году Центральная химико-токсикологическая лаборатория Первого МГМУ имени Сеченова издала клинические рекомендации, содержащие предельно допустимую концентрацию барбитуратов, при которой наркотическое опьянение следует признавать отрицательным. В соответствии с ними в российской судебной практике были случаи, когда решение о штрафе и лишении прав отменяли, так как предельно допустимая концентрация барбитуратов не была нарушена.

Однако до сих пор таких решений — как и судебных разбирательств — было не очень много, потому что доказать, что следы фенобарбитала остались в организме именно из-за применения препарата, а не каких-либо наркотиков, очень сложно. Однако Владимир Болибок убежден, что именно экспертизы должны решить вопрос.

У наркоконтроля должна быть методика определения. Современная техника вполне позволяет любые следы найти. Если человек злоупотребляет, то, кроме лекарственного вещества, появляются дополнительные метаболиты. Здесь нужно баланс соблюдать между наркоконтролем и медицинскими интересами, интересами охраны здоровья Владимир Болибок.

Согласна с этим и Ирина Булыгина. Она добавила, что следы того же фенобарбитала не оказывают никакого влияния на дееспособность человека, а сохраняться в организме могут долго. В итоге вопрос оказывается в том, какое количество таких «следов» должно считаться опьянением, а какое — нет.

«У нас нет предельно допустимых значений в выдыхаемом воздухе или крови, как по алкоголю, например, у нас просто „следы“. Обнаружили следы, значит, ты принимал наркотик. Под это подводят, потому что нет четких указаний: какие следы, сколько, когда это критично. Ведь есть исследования, нужно просто это дописать, конкретизировать», — сказала Булыгина.

Закон не поможет

Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», эксперт Российской академии наук Александр Саверский уверен, что вопрос лежит даже не в сфере законодательства, а в сфере правоприменения. Он заявил в разговоре с «360», что описать в законе подобные нюансы практически невозможно, да и смысла это иметь, скорее всего, не будет.

Всегда есть какие-то детали, которые могут добавлять ответственность или ее снимать, для этого есть человек с мозгами, следователь, который должен анализировать доказательства в ту или иную сторону Александр Саверский.

«Есть вещи, которые надо применять по ходу дела. Если есть признаки какого-то опьянения, при этом человек говорит, что это результат применения сердечного препарата, этот довод должны проверить», — добавил Саверский.

Его слова подтвердил и депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Если мы введем [допустимую] концентрацию, как у этилового спирта, то у подавляющего числа медицинских учреждений не будет возможности определять — у них качественная реакция: есть фенобарбитал или его нет. А определять его количественно и доказывать, что это именно следствие употребления этого препарата — это крайне затруднительно и очень дорого», — объяснил депутат.

По мнению Куринного, этот вопрос может решиться и без законодательных изменений. Например, если в инструкциях к препаратам, содержащим фенобарбитал, пропишут строгие ограничения: на управление транспортным средством и некоторые другие сферы деятельности, требующие повышенной концентрации внимания.