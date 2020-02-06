Порядок медосвидетельствования водителей будет изменен

При освидетельствовании водителей нужно смотреть на клинические признаки опьянения, а не на результаты анализов, так как известны многочисленные случаи необоснованного привлечения к ответственности только на основании наличия вещества в организме.

На этом основании правозащитный центр «Единой России» предложил Минздраву и МВД изменить порядок освидетельствования. Поступило предложение закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.

Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов указал, что случаев, когда водитель был адекватен и способен управлять машиной, но по закону признавался виновным, очень много. По его мнению, эксперты должны ориентироваться на клинические признаки опьянения, чтобы избежать необоснованного привлечения к ответственности. Старшинов сообщил, что правовой центр направит соответствующие рекомендации в Минздрав и МВД.

С предложением повысить пороги по некоторым веществам согласился главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. В качестве примера он привел булочки с маком, которые способны в анализах дать некую концентрацию опиатов. По мнению Брюна, такие моменты надо учитывать юридически.

«Уже имеются методические рекомендации, в которых указаны пороговые концентрации, например, для фенобарбитала (содержится в „Валокордине“ и „Корвалоле“ — прим. ER.RU). Но дальнейшее решение проблемы применения различных препаратов, воздействующих на психику, требует взвешенного решения», — сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

На днях Минюст РФ предложил в шесть раз повысить штрафы для водителей. Например, за неподчинение требованию остановиться придется отдать 40 тысяч рублей.