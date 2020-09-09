Реалити-шоу «Семейство Кардашьян» закрывается спустя 14 лет. В чем был его секрет популярности?

Американское реалити-шоу «Семейство Кардашьян» закроется в следующем году после 14 лет эфира. Об этом сообщила звезда проекта Ким Кардашьян. «360» выяснил, в чем был секрет популярности передачи и чем она запомнится зрителям.

«С грустью в сердце наша семья приняла тяжелое решение попрощаться с „Семейством Кардашьян“. Спустя 14 лет и 20 сезонов из сотен эпизодов и множества спин-оффов мы остаемся безмерно благодарны всем, кто смотрел нас все эти годы — в хорошие и плохие времена, сквозь счастье и слезы, через многочисленные отношения и рождение детей. Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания о бесчисленном множестве людей, которых встретили на этом пути», — написала Ким в своем аккаунте Instagram. Она добавила, что последний сезон выйдет в начале будущего года.

Крис Дженнер, Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян, Хлоя Кардашьян, Роб Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер и Скотт Дисик подписали заявление и разместили его на своих страницах в социальных сетях.

Некоторые СМИ предполагают, что решение о закрытии шоу может быть связано с участием мужа Ким Карадшьян Канье Уэста в предвыборной гонке за пост главы США, а также с семейными скандалами, которые, по слухам, возникли на этой почве. Канал же, где выходит «Семейство Кардашьян», не уточнил причины закрытия программы, подчеркнув, что уважает желание участников шоу «жить своей жизнью без наших камер».

Реакция поклонников

Фанаты шоу не заставили себя ждать. И знаменитости, и простые зрители были огорчены новостью. Так, главный владелец PR-компании Command Entertainment Group и директор по маркетингу Саймон Хук заявил: «Я не в порядке». Прокомментировал пост Ким даже официальный аккаунт Instagram: «Конец эры». Под сообщением о конце передачи поклонники оставили множество плачущих смайликов.

«Как будто 2020 год не может стать хуже! „Семейство Кардашьян“ закрывается!» — написала пользователь Twitter laura.

Некоторые зрители отметили, что объявление о закрытии шоу появилось через пару месяцев после того, как Кортни Кардашьян заявила о своем отсутствии в следующем сезоне. Девушку даже прозвали своего рода Зейном. Ведь группа One Direction объявила о распаде как раз через пару месяцев после ухода из нее певца Зейна Малика.

Правда, были и те, для кого окончание шоу стало новостью совсем по другой причине. «Ха, я понятия не имела, что оно все еще идет… Я думала, что оно закончилось много лет назад», — заявила пользовательница с ником KC.

История и секрет успеха шоу

В 2006 году продюсер Райан Сикрест заметил Крис Дженнер в одной из программ и решил создать реалити-шоу о проблемах обычной семьи. Эту идею успешно продали телеканалу E! (от англ. Entertainment Television — «Развлекательное телевидение»). И осенью 2007 года состоялась премьера. С тех пор все события и изменения в большом семействе продюсера Крис Дженнер и ее детей от адвоката Роберта Кардашьяна запечатлевают камеры.

С первых же сезонов программу раскритиковали за якобы надуманный сценарий и поверхностные диалоги. Тем не менее армия фанатов и рейтинги шоу неизменно росли. А самих участников проекта, похоже, мало смущали негативные комментарии, ведь представители семьи весьма неплохо зарабатывали на передаче. При этом суммы их контрактов от сезона к сезону становились все выше.

В 2017 году семья подписала контракт на продление программы на пять сезонов. Сумма сделки составила 150 миллионов долларов, то есть по 30 миллионов долларов за каждый сезон, сообщает TMZ. Это было существенно больше, чем предыдущий контракт между семьей Кардашьян и каналом. Двумя годами ранее сумма такой же сделки составила 100 миллионов долларов.

При этом и фанаты, и хейтеры «Семейства Кардашьян» не могут отрицать, что передача ознаменовала собой целую эпоху и повлияла на формирование современной поп-культуры, а также на появление такого феномена, как инфлюенсер (это человек, имеющий влияние на свою аудиторию).

«Конец эры. Культура инфлюенсеров/творцов, которую мы имеем сегодня, не существовала бы без „Семейства Кардашьян“, „Голливудских холмов“ (сериал — прим. ред.) и „Простой жизни“ (сериал — прим. ред.). Культура в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, не существовала бы без „Семейства Кардашьян“ — хорошо это или плохо», — написала в Twitter julia alexander.

Неслучайно Ким стала одной из самых узнаваемых женщин в мире, а также одной из самых влиятельных персон в Сети с миллионами подписчиков в социальных сетях. К примеру, в Instagram на нее подписаны 188 миллионов. Для сравнения: у Бузовой — 21,8 миллиона. Летом 2017 года издание Time составило рейтинг самых влиятельных людей в интернете. Журналисты оценили глобальную активность тех или иных звезд в социальных сетях, а также способность знаменитостей становиться героями новостей. Всего в перечне оказались 25 имен, среди которых была и Ким.

Другие участники шоу также стали всемирно известными и успешными. Например, косметическая линия Кайли Дженнер принесла ей титул самого молодого миллиардера по версии Forbes. Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных моделей.

При этом секрет такого успеха передачи, которая подарила героям путевку в жизнь, сами участники видят в своей открытости. Крис Дженнер не раз говорила, что для успеха программы нужен не только гламур, но и честность.

Продюсер проекта Райан Сикрест также уверен, что причина популярности шоу — искренность героев. Представители семейства очень откровенно разговаривают об отношениях, беременности, материнстве и так далее. Так, фанаты переживали за Ким, которая в слезах рассказывала об ограблении в Париже.

«Шоу стало популярным, потому что рассказывает о семье. Зрители чувствуют связь с ними. Все герои очень трудолюбивы, не стоят на месте и постоянно развиваются», — заключил бывший агент четы Кардашьян Брайан Доу.