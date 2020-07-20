Первая встреча Канье Уэста с избирателями закончилась слезами. Семейство Кардашьян призвали вмешаться

Канье Уэст провел первую встречу с избирателями в качестве кандидата в президенты США. Пришли всего 200 человек. Однако небольшое количество людей не помешало рэперу шокировать публику. Музыкант плакал, шутил и матерился.

Первое мероприятие своей предвыборной кампании Уэст провел в городе Норт-Чарлстон в Южной Каролине. Попасть туда можно было только по предварительной записи.

Музыкант, несмотря на пандемию, был без маски и находился близко к собравшимся. Зато Уэст надел другую защиту — жилет, на котором было написано Security («Охрана»). При этом на затылке рэпера было выбрито «2020».

По словам рэпера, он был последователем Дональда Трампа четыре года. За это время музыкант понял, что демократам нет дела до темнокожего населения.

Таблоид TMZ отметил, что у пришедших на мероприятие вызвало настоящий шок заявление Уэста, будто борец против рабства Гарриет Тубман никогда не спасала темнокожих. Рэпер сообщил, что она якобы действовала абсолютно наоборот и лишь перепродавала рабов другим хозяевам. Правильным же курсом для США Уэст назвал политику, ориентированную на церковные законы.

«Нет плохих, нет хороших, нет красных или синих (речь идет о цветах Республиканской и Демократической партий. — прим. „360“)… Единственное, что может дать нам свободу, — это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной. Мы все равны в глазах Господа… Мы все люди Божии», — заявил музыкант.

После этого рэпер заговорил об абортах. Он даже расплакался, вспомнив собственную историю рождения.

«Меня спасла моя мама. Мой отец хотел, чтобы она сделала аборт. Моя мать спасла мне жизнь. Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — заявил Уэст.

Он уверен, что при рождении ребенка женщине требуется финансовая поддержка на федеральном уровне. Необходимую материальную помощь музыкант оценил в миллион долларов. Однако сразу подчеркнул, что финансирования для этого у него нет, зато есть платформа, чтобы выдвинуть эту идею.

Реакция на выступление Уэста

Реакция собравшихся, а также пользователей Сети была неоднозначной. Кто-то сочувствовал рэперу, кто-то с недовольными восклицаниями покидал помещение из-за чувства отвращения, пишет издание Variety. Очевидцы выступления назвали слова Уэста бессвязными. Якобы музыкант перескакивал с одной темы на другую и его было трудно понять.

«Никогда не любил Канье. После его высказываний о Гарриет Тубман он мне нравится еще меньше», — заявил hrl.

В интернете сразу заговорили о психическом здоровье Уэста. Ранее он говорил о своем биполярном расстройстве и признавался, что часто забывает принять лекарства.

«Мне это не нравится. Он парень с биполярным расстройством, у которого были публичные срывы, и он даже говорил о том, что не принимает лекарства», — написал пользователь Bongiwe.

«Если семейство Кардашьян действительно хочет показать, что оно нормальное, то должно вмешаться, чтобы помешать ему (Уэсту — прим. „360“) делать то, что он делает, поскольку он действительно нуждается в помощи», — заключил Matthew Doherty.

Уэст уже зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Рэпер — кандидат от комитета «Канье-2020», в качестве партии заявлена аббревиатура BDY. Ранее музыкант рассказывал, что создаст партию The Birthday Party, что переводится как «Партия дня рождения» или «Вечеринка по случаю дня рождения». Задумку он объяснил просто: «Когда мы выиграем, это будет словно день рождения у всех».