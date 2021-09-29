Несколько сел Бурятии остались без еды и лекарств. Туда нельзя добраться после крушения L-410

Несколько сел Бурятии остались без медицинской помощи и продуктов. Добраться до этих населенных пунктов можно только на самолетах, но все полеты отменены до октября. Такая проблема повторяется уже не первый год. Однако цивилизация не торопится приходить на помощь.

Самолет L-410 потерпел крушение под Иркутском 12 сентября. Борт разбился в тайге, у села Казачинского, из 16 человек погибли четверо: пилот и трое пассажиров. Однако у этого события оказались и другие последствия: рухнувший самолет почти на месяц оставил без провизии и медикаментов срезу несколько сел в Бурятии, сообщила «Газета № 1».

Транспортное сообщение с отдаленными селами Баунтовского эвенкийского района — Уакит, Варваринский, Усть-Джилинда — осуществляется только по зимней дороге: в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. С мая по ноябрь организовывается авиасообщение.

После крушения в авиакомпании, которой принадлежал L-410, прошли тщательные проверки. Выяснилось, что у обслуживающего персонала просрочены допуск к судам и полетам. Сейчас спешно проводится обучение, после которого полеты будут возобновлены. Но это случится не раньше 10 октября.

Выжить без еды и врачей

До тех пор жители Баунтовского района остались без фруктов, на полках магазинов нет не то что колбасы — даже пшена. Пожилые сельчане остались без пенсии — ее тоже привозят самолетом. Однако хуже всего дело обстоит с медицинской помощью. Жительница поселка Уакит Софья Каратаева рассказала о бедственном положении людей на севере Бурятии.

«У ряда жителей взяли анализ на ковид еще 10 дней назад. Возможно, никто из них даже не болеет и это банальная ОРВИ. Но анализы — только самолетом. Сколько они потеряют, сидя на больничном? Ведь это месяц. Тяжело представить, но это так. Живем как в XIX веке. Мало того что электричество по часам, теперь и улететь и прилететь невозможно», — пожаловалась Каратаева.

Она рассказала о 18-летней девушке, которая уже шесть дней находится с переломом ноги после нападения быка. Без помощи большой земли не обойтись — гипса, как и других медикаментов, в селе нет. Местный фельдшер наложил обычную повязку, а пока помощь придет, кость уже срастется — и, возможно, неправильно. Мама девушки пыталась добиться борта санавиации, но получила отказ — на переломы вертолеты не отправляют.

Августина Неклюдова, 24-летняя жительница поселка Уакит, 11 сентября родила своего третьего ребенка в соседней Багдаринской больнице. Из-за осложнений Августину и новорожденного выписали только через неделю. Попасть домой они не могут из-за отсутствия авиасообщения.

Проблема не только в катастрофе

При этом и до крушения жители Бурятии жаловались на плохое авиасообщение и пустые полки в магазинах. В прошлом году жители сел Уакит и Усть-Джилинда рассказывали «Вестям», что из-за отсутствия регулярных воздушных рейсов они оказались выброшены на периферию жизни.

Тогда местные жители прислали телеканалу видеозапись с пустым магазином и пояснили, что там «нет ничего — ни конфет, ни пряников», круп мало. Зато в избытке стояло спиртное. Люди жаловались, что ощущают себя африканским племенем, спрятанным в глубине джунглей, к которому никто не может добраться. И выбраться тоже нельзя.

Тогда читинская компания «Аэросервис» после нескольких рейсов отказалась от полетов по причине плохого состояния взлетной полосы. Жители Уакиты самостоятельно очистили поле — скосили траву, убрали кустарники. Но и после этого авиакомпания не поторопилась навстречу, а стала ожидать согласования нового тарифа.

Как оказалось, организация транспортного сообщения в границах муниципального образования относится к полномочиям местной администрации, в данном случае к полномочиям администрации Баунтовского эвенкийского района, сообщил «Байкал-Daily». То есть количество, частоту и направления авиасообщений определяет муниципалитет.

По соглашению с администрацией района Минтранс Бурятии предоставляет субсидию из республиканского бюджета на авиаперевозки с мая по ноябрь. В этом году было предусмотрено 2,3 миллиона рублей на выполнение 43 рейсов по направлениям Багдарин — Варваринский — Багдарин, Варваринский — Усть-Джилинда — Варваринский, Багдарин — Уакит — Багдарин. Также было выделено 833 тысячи рублей на дополнительный маршрут Багдарин — Усть-Джилинда — Багдарин.

Пора обращаться к губернатору

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов в разговоре с «360» отметил, что вопрос доступности транспорта для населения удаленных районов актуален. Делали запросы в Минтранс, вели диалоги с крупнейшими авиакомпаниями.

«Много раз пытались убедить и объяснить, что коммерчески это невыгодно либо самим авиакомпаниям, либо жителям — те деньги, которые требуются для перелета (порядка 30-40 тысяч рублей), — это совершенно неподъемно для граждан. Поэтому рейсы должны однозначно субсидироваться», — рассказал Старовойтов.

По его словам, авиакомпании на это отвечали, что у них нет авиационного парка, который мог бы приземляться на тех взлетно-посадочных полосах, которые имеются на этих малых аэродромах. Там же обычно летает малая авиация и не хватает денег на содержание.

«И так далее. Вот сколько мы с позиции Государственной думы этот вопрос ни поднимали, воз и ныне там. Правильнее было бы задать все вопросы Росавиации, как регулятору, и Министерству транспорта, которое, наверное, со своей стороны должно бить в колокола: почему не сообщили о том, что кончилась лицензия у пилотов?» — отметил депутат.

Он напомнил, что губернатор Бурятии Алексей Цыденов был заместителем министра транспорта Российской Федерации. Имея такой опыт, можно приложить максимальные усилия для того, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, как минимум на территории этого субъекта страны.