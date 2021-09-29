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    29 сентября 2021, 19:42

    Несколько сел Бурятии остались без еды и лекарств. Туда нельзя добраться после крушения L-410

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Несколько сел Бурятии остались без медицинской помощи и продуктов. Добраться до этих населенных пунктов можно только на самолетах, но все полеты отменены до октября. Такая проблема повторяется уже не первый год. Однако цивилизация не торопится приходить на помощь.

    Самолет на фоне пустых полок

    Самолет L-410 потерпел крушение под Иркутском 12 сентября. Борт разбился в тайге, у села Казачинского, из 16 человек погибли четверо: пилот и трое пассажиров. Однако у этого события оказались и другие последствия: рухнувший самолет почти на месяц оставил без провизии и медикаментов срезу несколько сел в Бурятии, сообщила «Газета № 1».

    Транспортное сообщение с отдаленными селами Баунтовского эвенкийского района — Уакит, Варваринский, Усть-Джилинда — осуществляется только по зимней дороге: в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. С мая по ноябрь организовывается авиасообщение.

    После крушения в авиакомпании, которой принадлежал L-410, прошли тщательные проверки. Выяснилось, что у обслуживающего персонала просрочены допуск к судам и полетам. Сейчас спешно проводится обучение, после которого полеты будут возобновлены. Но это случится не раньше 10 октября.

    Выжить без еды и врачей

    До тех пор жители Баунтовского района остались без фруктов, на полках магазинов нет не то что колбасы — даже пшена. Пожилые сельчане остались без пенсии — ее тоже привозят самолетом. Однако хуже всего дело обстоит с медицинской помощью. Жительница поселка Уакит Софья Каратаева рассказала о бедственном положении людей на севере Бурятии.

    «У ряда жителей взяли анализ на ковид еще 10 дней назад. Возможно, никто из них даже не болеет и это банальная ОРВИ. Но анализы — только самолетом. Сколько они потеряют, сидя на больничном? Ведь это месяц. Тяжело представить, но это так. Живем как в XIX веке. Мало того что электричество по часам, теперь и улететь и прилететь невозможно», — пожаловалась Каратаева.

    Она рассказала о 18-летней девушке, которая уже шесть дней находится с переломом ноги после нападения быка. Без помощи большой земли не обойтись — гипса, как и других медикаментов, в селе нет. Местный фельдшер наложил обычную повязку, а пока помощь придет, кость уже срастется — и, возможно, неправильно. Мама девушки пыталась добиться борта санавиации, но получила отказ — на переломы вертолеты не отправляют.

    Августина Неклюдова, 24-летняя жительница поселка Уакит, 11 сентября родила своего третьего ребенка в соседней Багдаринской больнице. Из-за осложнений Августину и новорожденного выписали только через неделю. Попасть домой они не могут из-за отсутствия авиасообщения.

    Проблема не только в катастрофе

    При этом и до крушения жители Бурятии жаловались на плохое авиасообщение и пустые полки в магазинах. В прошлом году жители сел Уакит и Усть-Джилинда рассказывали «Вестям», что из-за отсутствия регулярных воздушных рейсов они оказались выброшены на периферию жизни.

    Тогда местные жители прислали телеканалу видеозапись с пустым магазином и пояснили, что там «нет ничего — ни конфет, ни пряников», круп мало. Зато в избытке стояло спиртное. Люди жаловались, что ощущают себя африканским племенем, спрятанным в глубине джунглей, к которому никто не может добраться. И выбраться тоже нельзя.

    Тогда читинская компания «Аэросервис» после нескольких рейсов отказалась от полетов по причине плохого состояния взлетной полосы. Жители Уакиты самостоятельно очистили поле — скосили траву, убрали кустарники. Но и после этого авиакомпания не поторопилась навстречу, а стала ожидать согласования нового тарифа.

    Как оказалось, организация транспортного сообщения в границах муниципального образования относится к полномочиям местной администрации, в данном случае к полномочиям администрации Баунтовского эвенкийского района, сообщил «Байкал-Daily». То есть количество, частоту и направления авиасообщений определяет муниципалитет.

    По соглашению с администрацией района Минтранс Бурятии предоставляет субсидию из республиканского бюджета на авиаперевозки с мая по ноябрь. В этом году было предусмотрено 2,3 миллиона рублей на выполнение 43 рейсов по направлениям Багдарин — Варваринский — Багдарин, Варваринский — Усть-Джилинда — Варваринский, Багдарин — Уакит — Багдарин. Также было выделено 833 тысячи рублей на дополнительный маршрут Багдарин — Усть-Джилинда — Багдарин.

    Пора обращаться к губернатору

    Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов в разговоре с «360» отметил, что вопрос доступности транспорта для населения удаленных районов актуален. Делали запросы в Минтранс, вели диалоги с крупнейшими авиакомпаниями.

    «Много раз пытались убедить и объяснить, что коммерчески это невыгодно либо самим авиакомпаниям, либо жителям — те деньги, которые требуются для перелета (порядка 30-40 тысяч рублей), — это совершенно неподъемно для граждан. Поэтому рейсы должны однозначно субсидироваться», — рассказал Старовойтов.

    По его словам, авиакомпании на это отвечали, что у них нет авиационного парка, который мог бы приземляться на тех взлетно-посадочных полосах, которые имеются на этих малых аэродромах. Там же обычно летает малая авиация и не хватает денег на содержание.

    «И так далее. Вот сколько мы с позиции Государственной думы этот вопрос ни поднимали, воз и ныне там. Правильнее было бы задать все вопросы Росавиации, как регулятору, и Министерству транспорта, которое, наверное, со своей стороны должно бить в колокола: почему не сообщили о том, что кончилась лицензия у пилотов?» — отметил депутат.

    Он напомнил, что губернатор Бурятии Алексей Цыденов был заместителем министра транспорта Российской Федерации. Имея такой опыт, можно приложить максимальные усилия для того, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, как минимум на территории этого субъекта страны.