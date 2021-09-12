Самолет L-410 разбился под Иркутском. Главное

Под Иркутском совершил жесткую посадку самолет L-410. Он потерпел крушение, упав с низкой высоты. Пожара в самолете удалось избежать. Самолет следовал по маршруту Иркутск — Казачинское. На борту находились 16 человек. В том числе, два члена экипажа.

Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что координаты самолета установлены. Он упал в тайге в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское. Туда обрались спасатели, ситуацию осложняет туман.

«Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, по биллингу нашли координаты. Сейчас до места падения добираются спасатели. Но осложняется это туманом», — сказал Кобзев.

По его словам, как только появится погодная возможность, на место вылетит борт санавиации.

Пассажирке самолет удалось дозвониться до родных.

«Я связался с одной из пострадавших — она сказала, что пожара нет, в салоне зажаты пассажиры, два или три человека вышли из самолета самостоятельно. Последний раз, когда я с ней связывался, вроде она слышала уже сирены пожарных автомобилей», — уточнил глава региона.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

По данным источника «360», погибли четыре человека. Один из них пилот, остальные — пассажиры. Второй находится в состоянии нервного срыва. Три человека остаются зажаты в салоне самолета. Известно, что серьезно ранены несколько человек. В основном, у них переломы.

На месте аварийной посадки самолета проводится спасательные работы по освобождению зажатых, также уточнили в МЧС. Привлекается порядка 50 человек и 10 единиц техники. Спасательная операция продолжается.

Как сообщают СМИ, люди стучат по частям лайнера, чтобы их обнаружили и помогли. Под завалами остались тела троих погибших, среди них пилот судна Владимир Черненко.

Позднее губернатор области Игорь Кобзев сообщил, что самолет упал в реку Ангару.

В 22:35 по мск стало известо, что спасатели доставили в больницу первого пострадавшего после падения самолета. Сейчас мужчина находится в поселке Магистральный. Остальных эвакуируют на лодках и сразу несут в машины скорой помощи.

Выживший пилот Николай Махнутин рассказал о причинах крушения, сообщил сайт «Говорит Москва». По словам пилота, катастрофа произошла, так как во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту. Из-за сильного тумана они не заметили сопку и столкнулись с ней.