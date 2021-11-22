Секс-скандал поставил под угрозу Олимпиаду в Пекине. Но деньги все равно победят

Одна из лучших теннисисток Китая обвинила бывшего вице-премьера страны в принуждении к сексу. После этого исчезла и спортсменка, и ее посты. Тем временем до старта зимней Олимпиады в Пекине остается меньше трех месяцев. Громкий скандал в преддверии Игр может сильно ударить по мероприятию.

Теннисистка против бывшего вице-премьера Китая

Пропавшая Пэн Шуай — представительница самого яркого поколения теннисисток Китая. За свою карьеру она заработала почти 10 миллионов долларов призовых. Спортсменка дошла до полуфинала US Open 2014, взяла Уимблдон в 2013-м и Ролан Гаррос в 2014-м. Она же была первой ракеткой мира в парном разряде. Так что в Китае, да и во всем мире, Шуай хорошо известна.

В начале ноября теннисистка рассказала о своей длительной связи с бывшим вице-премьером страны Чжаном Гаоли. Сделала Шуай это в главной китайской социальной сети Weibo. По словам спортсменки, роман начался больше 10 лет назад и продолжался вплоть до 2012 года. Тогда возлюбленный получил назначение в постоянный комитет Политбюро.

Спустя несколько лет чиновник решил вернуться к спортсменке. Шуай рассказала, что экс-любовник и его супруга пригласили теннисистку в гости, после чего чиновник склонил спортсменку к сексу. Их связь возобновилась.

«В тот день я не давала своего согласия. Я продолжала плакать. Мы сходили на ужин, но я все равно не хотела секса. Я была взволнована и одновременно в ужасе», — написала 35-летняя Шуай.

Пост удалили, а теннисистка пропала

Чжан Гаоли, о котором теннисистка говорила в своем посте, — это ближайший соратник председателя КНР Си Цзиньпина. До этого случая никто из китайских политиков такого уровня не обвинялся в сексуальном преступлении.

Пост спортсменки просуществовал в соцсети менее 30 минут. Правда, за полчаса пользователи успели сделать скриншоты и поделиться историей, ведь у Шуай полмиллиона подписчиков.

Теперь заблокирован поиск и по имени Пэн Шуай, и даже по слову «теннис». Однако страница самой спортсменки осталась доступна, хотя все комментарии на ней закрыты. Более того, сама звезда спорта перестала выходить на связь.

Поддержка теннисистки в Сети

После пропажи Шуай ее коллеги забили тревогу. Первыми высказались по этому поводу французы Ализе Корне и Николя Маю. После этого на происходящее отреагировала и Женская теннисная ассоциация (WTA). Там выступили за независимое расследование обвинений.

Затем в Сети появился хештег #WhereIsPengShuai (#ГдеПэнШуай). В защиту Пэн Шуай выступили Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Наоми Осака, Энди Маррей, Станислас Вавринка и многие другие. Не осталась в стороне даже Серена Уильямс.

«Я глубоко потрясена и шокирована последними новостями о Пэн Шуай. Надеюсь, она в безопасности и найдется в самое ближайшее время. Произошедшее должно быть расследовано, а мы не можем молчать. Шлю свою поддержку ей и ее семье в этот невероятно сложный период», — написала Уильямс.

Многие вспомнили, что до этого в Китае уже исчезали люди, в том числе звезды. Например, несколько лет назад пропала кинозвезда Фань Бинбин. О ней не было ничего слышно почти год после конфликта с властями. А в прошлом году на три месяца пропал миллиардер Джек Ма, который критиковал местную банковскую систему. Исходя из этого, WTA даже пригрозила разорвать с Китаем рабочие отношения, если власти не проведут расследование касательно Шуай.

Реакция Китая и возвращение теннисистки

Китайская сторона все же отреагировала на призывы звезд, спортсменов и организаций. В англоязычном Twitter-аккаунте государственного телеканала CGTN 18 ноября опубликовали скриншот письма Шуай для WTA. В нем содержится отказ от ранее опубликованных в адрес чиновника обвинений и уверения, что сама теннисистка в безопасности.

В подлинность письма в Сети не поверили. Начиналось оно словами «Всем привет, это Пэн Шуай», а заканчивалось так: «Надеюсь, китайский теннис будет становиться лучше и лучше».

Спортсменка все же нашлась. Произошло это 21 ноября. С ней созвонился президент МОК Томас Бах по видеосвязи. Во время разговора Шуай заявила, что находится в безопасности у себя дома в Пекине. Девушка поблагодарила всех за беспокойство и призвала уважать ее личные границы.

Влияние скандала на Олимпиаду в Пекине

Вся эта история может серьезно отразиться на грядущей Олимпиаде в Пекине. Об этом «360» рассказал спортивный журналист Борис Ходоровский.

«Когда есть противостояние систем, спорт постоянно используется в качестве инструмента большой политики. Маловероятно, конечно, что будет бойкот Олимпиады, но разговоры о том, что он должен стать инструментом давления на Китай, ведутся уже очень давно», — пояснил Ходоровский.

Другой точки зрения придерживается спортивный журналист Николай Яременко. В разговоре с «360» он подчеркнул, что Олимпиада — это деньги. Огромное их количество уже потратили на это мероприятие, еще больше заработают. И никто не станет ставить одного из серьезнейших игроков мирового спортивного рынка в унизительное положение.

«Голоса будут раздаваться, но не более», — пояснил он.

По его словам, появление этой истории за три месяца до Игр или за год до них не сыграло бы никакой роли.

Есть и те, кто уверен, что главное — человек, за которого переживали. Пэн Шуай нашлась, с ней все нормально. Так «360» заявил российский теннисист Евгений Кафельников.