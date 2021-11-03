Экс-теннисистка Шуай Пэн стала участницей секс-скандала

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема в парных разрядах Шуай Пэн обвинила в домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсети Weibo, передало РИА ФАН.

При этом спустя время пост со страницы пропал. Спортсменка рассказала, что ситуация произошла десять лет назад. В этот момент политик состоял на службе в Комитете КПК в Тяньцзине. После этого они не встречались на протяжении долгого времени.

Три года назад ситуация повторилась вновь. Мужчина пригласил спортсменку поиграть в теннис с ним и его женой, а после поужинать. Шуай Пэн согласилась, однако вечером мужчина принудил ее к сексуальному контакту. Такие отношения, по словам спортсменки, связывали их до недавнего времени.