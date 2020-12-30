Сделала за Деда Мороза всю работу. Джоан Роулинг отправила россиянке письмо, которое пропустили в Устюге

Шестилетняя Вероника попросила Деда Мороза отправить ей письмо из Хогвартса. Сказочный волшебник не ответил, и девочка решила написать напрямую Джоан Роулинг. Автор саги о Гарри Поттере отреагировала на открытку российской фанатки и отправила ей ответ. Это не первый раз, когда Роулинг отвечает своим поклонникам из разных стран — она заставила поверить в чудеса уже многих детей.

В 2019 году шестилетняя Вероника из Санкт-Петербурга написала письмо Деду Морозу. Она рассказала, что мечтает получить письмо из Хогвартса, однако ответа так и не дождалась. В пресс-службе Деда Мороза в Великом Устюге рассказали «360», что в день перед Новым годом к ним приходит по по 20-30 тысяч писем, поэтому они не могут вспомнить каждого отправителя. Однако на письмо девочки должны были ответить, если оно было правильно составлено.

«Если ребенок правильно указал адрес Деда Мороза, если указал свой обратный адрес — бывает, пишут, а свой обратный адрес не указывают — куда мы должны ответить, как мы найдем ребенка», — отметила собеседница.

Она добавила, что в резиденции главного зимнего волшебника на письма отвечают не сразу. Перед Новым годом их только принимают и сортируют по полками. Отвечать начинают после праздников, когда проходит высокий сезон.

Однако Вероника не дождалась ответа, и летом этого года решила написать Джоан Роулинг напрямую. Девочка отправила ей открытку, которую сделала своими руками, чтобы поздравить любимую писательницу с днем рождения.

«В ней было большими печатными буквами сказано: „Твой мир — мой мир“, а также нарисовано что-то совообразное. Во всяком случае, у этого существа были крылья, клюв и письмо под хвостом. И букет цветов», — рассказала мама Вероники.

Ответ пришел через несколько месяцев — 31 октября. Вероника и мама не сразу поверили, что получили письмо от Джоан Роулинг — вместе они плакали от радости, когда взяли его в руки. В нем писательница отметила, что сейчас очень занята работой. Она рассказала, что трудится над созданием новой сказки для детей, а также пишет сценарий к «Фантастическим тварям». Роулинг рассказала, что ей не хватает времени развернуто отвечать на письма всех читателей, но она очень рада, что в мире много поклонников Гарри Поттера.

Помогла выздороветь и поверить в чудо

Ответ Роулинг заставил Веронику поверить в чудеса. Однако это не первый раз, когда писательница общается со своими маленькими фанатами из разных стран. Одной из них стала Эванна Линч из Ирландии, которая с детства страдала анорексией. Проблемы с питанием начались у нее еще в 11 лет — девочка два года страдала от расстройства пищевого поведения.

Ее жизнь круто изменило письмо, которое девочка решила отправить любимой писательнице, в нем она рассказала о своих проблемах.

«Она ответила, что мне необходимо собрать всю свою волю в кулак и победить недуг, ведь анорексия — это разрушительная болезнь», — рассказала Эванна The Sun.

Тогда девочка сказала Роулинг, что очень любит мир Гарри Поттера, и хотела бы сниматься в фильмах. Писательница поддержала юную фанатку и призвала ее скорее набрать вес, ведь съемки — непростое дело, и для этого нужно быть полностью здоровой.

Эванна уверена именно это помогло ей начать нормально питаться и справиться с анорексией. А Роулинг исполнила свое обещание — девочка снялась сразу в нескольких фильмах про Гарри Поттера в роли Полумны Лавгуд.

Источник фото: Youtube

«Лучшая награда за мой труд»

В 2011 году Джоан Роулинг уже отвечала на письмо поклонницы из России. Девятиклассница Аня Сидорова из Бийска прочитала все книги о Гарри Поттере, посмотрела фильмы по саге и оказалась покорена творчеством Роулинг. В одном из журналов она нашла ее адрес и решила лично поблагодарить за труд и выразить восхищение ее творчеством.

С помощью учителей она составила настоящую рецензию на книги Роулинг, которая заняла три альбомные страницы. Аня изложила свой взгляд на персонажей книг, на сюжет и фильмы о Гарри Поттере. Она не только отметила достоинства саги, но и указала недостатки.

Ответ пришел через несколько месяцев.

«Такие письма — лучшая награда за мой труд», — отметила Роулинг.

Зачислила в Гриффиндор

9-летняя канадская школьница Натали Макдональд болела лейкемией, когда решила написать письмо Джоан Роулинг. Девочка очень ждала выхода четвертой книги о юном волшебнике, но боялась, что болезнь заберет ее раньше. Тогда она попросила писательницу рассказать ей, что же случится с Гарри Поттером дальше.

Роулинг ответила на письмо маленькой поклонницы, но та не успела его прочитать — письмо пришло на следующий день после смерти девочки. Однако писательница не забыла о ней, и в назвала ее именем ученицу первого курса, которую зачислила на Гриффиндор — факультет смелых сердцем. Она появилась в книге «Гарри Потер и Кубок Огня» — той самой, что не успела прочитать Натали.

После выхода книги Роулинг приехала в Канаду в рамках рекламного тура. Она посетила родителей девочки и подарила им книгу с автографом.

Еще одного своего поклонника Роулинг зачислила в Гриффиндор при более счастливых обстоятельствах. Джонни Блю из Шотландии оказался первым, кому она ответила в Twitter. После этого она случайно встретилась с мальчиком во время презентации книги «Шелкопряд». Оказалось, что ее написала Роулинг, которая скрывалась под псевдонимом.

Джонни поблагодарил писательницу и сказал, что она изменила его жизнь. Кроме того, он подарил ей свой дневник, в котором не раз писал о том, что его вдохновляют работы Роулинг. Через месяц после встречи Джонни получил от автора «Гарри Поттера» письмо. В нем она рассказала, что прочитала дневник мальчика и назвала его «восхитительно прекрасным». Роулинг одобрила манеру поведения своего поклонника с хулиганами.

«Я открыто признаю, что я не переношу унижения в школах. То, что тебе удалось вынести, просто шокирует и возмущает одновременно, но то, что в тебе нашлись силы для прощения этих людей — явное доказательство твоей смелости. Гриффиндор для тебя, мой мальчик», — написала она.

«Счастье можно найти даже в темные времена»

В 2014 году Джоан Роулинг поддержала 15-летнюю Кэссиди Стей из Хьюстона. Она единственная выжила после стрельбы в загородном доме ее семьи — бывший гражданский муж родной тети девочки связал всех ее родных и по очереди выстрелил им в голову. В результате Кэссиди потеряла родителей, а также четверых братьев и сестер.

Сама она сумела выжить, потому что притворилась мертвой, когда нападавший ее ранил. Она же смогла позвонить в службу спасения и сохранить жизни своим другим родственникам, к которым убийца планировал отправиться позже.

Через три дня после трагедии Кэссиди поблагодарила жителей Хьюстона за поддержку. В своей речи она процитировала высказывание Альбуса Дамблдора «Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету». После этого пользователи соцсетей предложили Роулинг встретиться с девочкой.

Встреча не состоялась, однако писательница поддержала Кэссиди. Она прислала ей написанное от руки письмо от имени Дамблдора, сообщение о зачислении в Хогвартс, а также сувенирную волшебную палочку и третью часть саги с автографом.