Джоан Роулинг ответила на письмо шестилетней девочки из Санкт-Петербурга

В прошлом году девочка отправила письмо Деду Морозу, где рассказала, что мечтает получить письмо из Хогвартса. К лету ответа из Великого Устюга так и не было, тогда Вероника решила отправить Джоан Роулинг открытку, сделанную своими руками, и поздравить писательницу с днем рождения.

«В ней было большими печатными буквами сказано: „Твой мир — мой мир“, — а также нарисовано что-то совообразное. Во всяком случае, у этого существа были крылья, клюв и письмо под хвостом. И букет цветов», — рассказала мама девочки.

Письмо из Англии пришло 31 октября. Мама не сразу поверила, что письмо от Джоан Роулинг. Девочка подумала, что ей пришло письмо из Хогвартса. Вместе с мамой они плакали от радости.

«Поверить в ответ от Джоан Роулинг было невозможно, даже держа его в руках. Вот так в конце октября в твою коммунальную квартиру вдруг приходит письмо из замка в Эдинбурге. В ответ на нарисованную в июле открытку, понимаете?» — добавила мама.

В печатном письмо Роулинг написала, что сейчас очень занята новой детской сказкой и написанием сценария к «Фантастическим тварям». Она призналась, что ей не хватает времени, чтобы развернуто отвечать на письма читателей, но она рада, что мир полон поклонников Гарри Поттера.