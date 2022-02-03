В Пекине 4 февраля состоится открытие зимних Олимпийских игр. Программа ОИ-2022 уже стартовала, как и церемония эстафеты олимпийского огня. Соревнования стали XXIV по счету в современной истории в зимний период. С чего начиналась Олимпиада, вспомнил «360».

Колыбелью Олимпийских игр стал город Древняя Олимпия на западе Пелопоннеса. Впервые спортивные соревнования состоялись на территории Греции около 3000 лет назад. А позже — по месту проведения — они и получили свое название.

Олимпиаду устраивали раз в четыре года: период использовали для летоисчисления. Точной даты первых Игр нет, но самое раннее упоминание относится к 776 году до нашей эры. Главной наградой победителю служила оливковая ветвь.

По одной из легенд, состязания посвящали Зевсу: якобы в Олимпии он одержал верх над своим жестоким отцом Кроносом. Другая версия гласит, что Олимпийские игры основал сын Зевса Геракл.

Из древности в современность

В 394 году нашей эры император Феодосий I запретил Олимпиаду. Традиция не исчезла совсем, но соревнования были небольшими. Возродил ее в конце XIX века французский общественный деятель Пьер де Кубертен.

С 1896 года с четырехлетним перерывом начали проводить Летние Олимпийские игры. Они не отменялись, не считая периодов мировых войн. Их девизом стали три латинских слова — Citius, altius, fortius!. В переводе они обозначают «Быстрее, выше, сильнее!».

Зимнюю Олимпиаду учредили в 1924 году. Сначала ее устраивали в тот же год, а с 1994 года соревнования сдвинули на два года относительно времени проведения летних.

Среди основных символов Олимпийских игр — олимпийские кольца. Де Кубертен предложил ввести их в 1913 году. Кольца олицетворяют единство пяти континентов — Африки, Европы, Азии, Южной и Северной Америк, Австралии и Океании.

История еще одного символа — олимпийского огня — восходит корнями к древнегреческому периоду. Тогда он напоминал о подвиге титана Прометея, который похитил пламя у Зевса и подарил его людям. В 1912 году Пьер де Кубертен предложил возродить идею, но в жизнь ее воплотили только на летних Играх 1928 года в Амстердаме. А эстафету олимпийского огня впервые провели перед открытием Олимпиады 1936 года в Берлине.

Факел зажигают в Олимпии направленным пучком солнечных лучей и доставляют на главный стадион соревнований во время церемонии открытия. В специальной чаше он горит вплоть до завершения Олимпийских игр. Перемещают его разными способами — при помощи собак, лошадей, верблюдов, снегоходов, лошадей и лодок. Бывало, что олимпийский огонь доставляли на место под водой и в открытом космосе.

В программе современной Олимпиады — 28 летних (42 дисциплины) и семь зимних (15 дисциплин) видов спорта.

Россия на Олимпийских играх

На Олимпиаде отечественные спортсмены в разные годы представляли Российскую империю, СССР и Российскую Федерацию. Впервые страна участвовала в соревнованиях в 1900 году. Три фехтовальщика, приехавшие в Париж, не смогли завоевать медали.

На Игры в Лондоне 1908 года приехали уже шесть наших спортсменов — четыре борца греко-римского стиля, легкоатлет-марафонец и фигурист. Спустя четыре года представители России в Стокгольме соревновались в 14 видах программы.

Дебют советских спортсменов состоялся на летних Олимпийских играх в 1952 году в Хельсинки. В состав сборной, насчитывавшей 295 атлетов, впервые вошли женщины. В неофициальном общекомандном зачете сборная СССР заняла второе место, уступив американцам. Многие последующие Олимпиады ознаменовались лидерством отечественной команды.

Первыми зимними Играми, которые принимала Россия, стали соревнования в Сочи в 2014 году. До этого в 1980-м Москва стала хозяйкой летней Олимпиады.

В 2022 году ХХIV зимние Олимпийские игры принимает Пекин. Они пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная РФ выступит на Олимпиаде в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР, ROC). Из-за допинговых санкций российским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях под национальным флагом, а также использовать гимн.