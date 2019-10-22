Щедрое министерство. Что мы узнали о финансировании российского кино

В тройке лидеров по объемам государственного финансирования ожидаемо оказались компания Сергея Сельянова СТВ (мультфильмы «Три богатыря», студия «Тритэ» Никиты Михалкова («Движение вверх, «Экипаж» и «Тренер») и кинокомпания «ТаББаК» (студия «Bazelevs», выпустившая последние четыре фильма франшизы «Елки», «Самый лучший день» и «Взломать блогеров»). Далее идут создатели «Т-34» и «Аритмии» «Марс Медиа Энтертейнмент», «Арт Пикчерс Студия», выпустившая «Притяжение» и «Духless 2». Вторую десятку наиболее спонсируемых компаний открыла «Энджой мувиз» («Защитники» «Временные трудности»), к которой у многих, в том числе и у государства, возникало большое количество вопросов.

«Зависшие» обязательства

По состоянию на 12 февраля 2019 года компания «Энджой мувиз», например, задолжала Фонду кино более 112,7 миллиона рублей (90 миллионов — сумма основного долга, 22,5 миллиона — проценты и госпошлина в размере 200 тысяч рублей). В недавно появившемся списке компаний, не выполнивших финансовые обязательства по проектам, компания оказалась на третьем месте — из-за фильма «Аладдин».

При этом в общем рейтинге компаний, получавших государственную поддержку на производство фильмов, «Энджой мувиз» должником не значится. Если верить этим данным, то компания получила 525 миллионов из государственного бюджета на съемки восьми картин, в том числе и фильма «Аладдин», а общие сборы составили более 850 миллионов рублей. Вернуть государству «Энджой мувиз» должны были только 115 миллионов. Получается, долг в 112 с лишним миллионов компания могла вернуть из сборов.

Впрочем, о том, почему компания оказалась в списке не выполнивших обязательства, сказать сложно — на сайте Единой информационной системы (ЕАИС) указано только безвозвратное финансирование фильма в 90 миллионов рублей.

Такой же вопрос возникает в отношении 9 из 18 заявленных должников — объем финансирования, выделявшегося на условиях возврата средств после проката, почему-то не указан. Среди таких «тайных» должников среди прочих оказались компании «Ленфильм», «Чеченфильм» и «Студия Сергея Соловьева».

Безвозмездная поддержка корифеев

Несложно заметить, что львиная доля финансирования приходится на гигантов российского кинопроизводства — в первой десятке нет ни одной молодой и перспективной компании. Зато миллиарды на безвозмездной основе получают СТВ и «ТриТэ» Никиты Михалкова, которые существуют не первое десятилетие, вроде как не нуждаются в поддержке и могут найти негосударственных спонсоров.

При этом компания «ВГИК-Дебют», выпустившая фильмы «Бык» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», получает значительно меньшие суммы, часть которых все равно придется вернуть — несмотря на то, что это экспериментальное кино от молодых режиссеров, которое, казалось бы, стоит поддерживать.

Или одноименный фильм кинокомпании «Маяковский», рассказывающий историю великого советского поэта, получил финансирование в размере 25 миллионов — 20 из них придется вернуть, несмотря на культурный потенциал темы фильма, в отличие от штампуемых корифеями нашего кинопроизводства «Елок» и «Супербобровых».