Счастливая квартира. Каким будет приз в вакцинном розыгрыше в Подмосковье

Призывая россиян к вакцинации, власти вводят не только ограничительные, но и поощрительные меры. Например, в Москве разыгрывают автомобиль. Подмосковье пошло дальше — счастливчик, сделавший прививку, может получить еще более весомый приз — трехкомнатную квартиру в ЖК «Новая Пролетарка». Какой она будет и сможет ли победитель продать жилье, рассказывает «360».

В Московской области идет розыгрыш квартиры. Чтобы принять участие, нужно с 15 по 25 июня прийти в ближайший пункт вакцинации и бесплатно сделать первую прививку от коронавируса. Так, помимо защиты от одного из самых опасных вирусов ХХI века, кто-то сможет выиграть ключи от «трешки».

Всем участникам вакцинации в период акции будет присвоен индивидуальный номер, который в дальнейшем участвует в лотерее. А 27 июня, в 19:00, в эфире «360» состоится розыгрыш и будет определен победитель. Он получит СМС-уведомление и письмо на электронную почту, указанную на региональном портале госуслуг.

Организаторы обещают вручить документы и ключи от квартиры без проволочек — подготовка займет день-два. В течение нескольких дней они собираются передать ключи и документы. А если победитель будет в отъезде, приз его дождется. Это гарантирует ГК «ФСК», предоставившее жилье для розыгрыша.

Давнее сотрудничество

Директор проектов группы компаний «ФСК» Иван Бажин рассказал «360», что выбор именно трехкомнатной квартиры был определен временем. В период пандемии люди стали больше ценить простор своего жилья, возможность иметь изолированные комнаты, балконы и лоджии.

«К нам обратились от губернатора Московской области и Министерства жилищной политики региона с предложением помочь в популяризации вакцинации в Подмосковье. Мы тут же откликнулись, ведь это действительно очень важно. Пока не сформировался коллективный иммунитет, то все усилия по борьбе с вирусом будут малоэффективными», — рассказал Бажин.

ГК «ФСК» часто взаимодействует с властями Подмосковья. Одни из аспектов такого сотрудничества — помощь обманутым дольщикам. В 2019 году они получили 750 ключей от квартир в Жуковском.

«Кроме решения этой проблемы, наша компания занимается финансированием определенных социальных программ. Например, в прошлом году был оплачен ремонт станции скорой помощи, в этом году мы также помогаем и финансируем объекты здравоохранения области», — отметил Бажин.

Рядом лес, река и школа

Квартира общей площадью 74,9 квадратного метра находится в жилищном комплексе «Новая Пролетарка» городского поселения Пролетарский, неподалеку от Серпухова. В шаговой доступности от дома школа, детский сад, поликлиника и магазины. Рядом сосновый бор и река. Сегодня в городском округе Серпухов лишь около пяти подобных ЖК.

«Мы не являемся изначально застройщиками этого дома. Так получилось, что наша группа выкупила там целый пул квартир для решения нужд обманутых дольщиков Московской области, а также для реализации на рынке. Мы лишь выполнили определенные ремонтные работы, чтобы будущие жители себя там чувствовали комфортно», — пояснил Бажин.

По его словам, сегодня транспортная доступность является ключевым фактором при выборе того или иного жилья. ЖК со счастливой квартирой в этом плане удачно расположен: недалеко от него есть выезд на скоростное Симферопольское шоссе. По нему можно двигаться как в сторону Серпухова, так и в сторону Москвы.

Квартира для семьи

Иван Бажин заверил, что дом соответствует всем нормам и требованиям. Он построен по индустриальной технологии, то есть сделан из трехслойных панелей, подключен ко всем центральным коммуникациям. Также установлены качественная гидроизоляция и хорошее утепление — жилье промерзать не будет.

«Что касается квартиры, то это полноценная трехкомнатная „распашонка“, современная, комфортная. У нее удобная планировка, все комнаты изолированы, раздельный санузел. Светлая и практична квартира, которая подойдет и для семьи, и для одного человека — смотря кто выиграет», — сказал Бажин.

Он добавил, что компания намеренно не стала экономить и предлагать одно- или двухкомнатную квартиру для розыгрыша именно потому, что победитель может оказаться человеком семейным — куда же им в «однушку»? Одинокому человеку тут тоже будет хорошо: ЖК «Новая Пролетарка» — тихое зеленое и уютное место для спокойной жизни.

«Наша компания не является организатором розыгрыша, мы лишь предоставили квартиру для него. Был предложен ряд жилых помещений, собственником которой является ГК „ФСК“, и выбрали именно это. Победитель станет полноценным собственником и сможет ей распорядиться по своему усмотрению — остаться тут жить или продать. Никакого подвоха», — заверил Бажин.