В Севастополе девушка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы. Теперь она готовится судиться с сотрудниками медицинского учреждения. Это уже не первый случай такого бегства из изолятора. Чем это вызвано?

Дело дошло до суда

Пару недель назад Екатерина Репях приехала из Китая в Севастополь якобы с подозрением на коронавирус. После обследований ее поместили в местную инфекционную больницу. Однако девушка с таким раскладом была не согласна и вскоре сбежала из больницы, не дожидаясь выписки.

Врачи утверждают, что по приезде у Екатерины были обнаружены признаки заболевания — в частности, высокая температура. Учитывая, что девушка приехала из эпицентра коронавируса, ее пометили в специальный бокс, чтобы избежать распространения заразы. Однако, по словам главврача больницы, пациентка вела себя крайне некорректно, хамила сотрудникам больницы, разбила стекло в палате.

Через некоторое время после бегства Екатерина опубликовала на своей странице «Вконтакте» сообщение с собственной версией произошедшего. По ее словам, по приезде в Севастополь она была абсолютно здорова, однако сотрудники больницы попросили ее приехать и сдать анализы якобы «для отчетности». Анализы также не выявили никаких признаков заражения, и тем не менее девушку заперли в душном боксе и не выпускали.

Екатерина утверждает, что уже подала заявление на сотрудников больницы в прокуратуру, так как без наличия ОРВИ ее не имели права оставлять на карантин. Чем закончится история, пока не понятно. Но это уже не первый случай.

Побег из Боткинской больницы

Скандал случился в феврале в Боткинской инфекционной больнице. 7-го числа оттуда сбежала Алла Ильина, которую принудительно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Потом из этой же больницы сбежали еще три пациента.

В итоге пациентов пришлось возвращать в больницу через суд (две из них вернулись добровольно). Но вскоре оказалось, что Алла Ильина была совершенно здорова и оснований для принудительной госпитализации не было. Из-за этого пришлось даже уволить главврача больницы.

Жительница Петербурга Алла Ильина (слева) в машине скорой помощи. Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга, которая покинула бокс стационара Боткинской больницы, находясь в карантине с подозрением на коронавирус. Источник фото: РИА «Новости»

В других странах тоже сбегают

Забавный случай произошел в конце февраля в Грузии. В изоляторе оказался гражданин Ирана, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус. Пациент нарушил режим карантина и вышел из больницы, чтобы пообщаться с репортерами, которые собрались там в ожидании комментариев врачей. Врачи такое стремление к огласке не оценили и затащили беспокойного иранца обратно в больницу.

Что страшнее — коронавирус или паника?

В том, что в больницах в последнее время все чаще оказываются здоровые, нет ничего удивительного. Когда вокруг с пугающей скоростью распространяется эпидемия вируса, от которого пока нет вакцины, больницы, естественно, перестраховываются. Поэтому в изолятор попасть можно даже с самым пустяковым кашлем.

Можно понять и беглецов, которых без видимых причин неделями удерживают в закрытых палатах. Тем более что условия в специальных боксах оставляют желать лучшего — российские пациенты неоднократно на них жаловались.

Но тот факт, что, после того как анализы подтверждают отсутствие у пациента коронавируса, его и дальше насильственно удерживают в больнице, что врачи до последнего не предпринимают никаких действий, — все это симптомы общественной паники. А это не менее серьезная болезнь, чем коронавирус.

Карта коронавируса: в каких странах мира зарегистрировали заболевание. Источник фото: телеканал «360»