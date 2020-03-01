«Позвали для отчетности, а потом заперли». «Коронавирусная» беглянка написала заявление на медиков

Девушка, сбежавшая из-под карантина в Севастополе, объявила, что сама написала заявления в полицию и прокуратуру на неправомерные действия врачей. Она считает, что медики скрыли результаты ее анализов.

Как беглянка рассказала Telegram-каналу LifeShot, у нее есть заключение от терапевта о том, что она здорова.

«Меня попросили медики для отчетности приехать на час в больницу. А потом заперли и объявили, что я здесь на 14 суток. Я просидела там четыре дня, сдала четыре анализа. Инфекционная больница от суда скрыла их», — объявила девушка.

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала, что девушку, сбежавшую из-под карантина, объявили в розыск по решению суда. По словам Пеньковской, у той не было лабораторного подтверждения диагноза «коронавирус», она должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований.

Перед побегом девушка объявила своим соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область.

Коронавирус появился в Китае в конце декабря. По всему миру подтвердили 86,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Погибли 2979 пациентов, почти 42 тысячи выписались.