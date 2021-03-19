Саша Грей взялась за борщ. Теперь украинцы устроили войну за «свое» блюдо

Порноактриса Саша Грей давно отошла от дел и стала блогером. На своем канале она занимается готовкой. Она опубликовала в YouTube видео с приготовлением борща. Превью ролика в Facebook она оформила в русском стиле: на картинке она на обложке шоколада «Аленка» на фоне Кремля. Украинцам такой подход категорически не понравился. В комментариях ее несколько сотен раз ткнули носом, что борщ — это украинское блюдо.

Саша Грей воспользовалась классическим рецептом борща. Лишь куски мяса были мельче, чем обычно. Также она отметила, что в США было непросто найти черный хлеб, который обычно идет с этим супом. В целом девушка осталась довольна результатом готовки.

В самом начале ролика Грей сказала, что борщ родом с Украины, однако в России его готовят все. Но это не остановило пыл борцов за этот суп.

«Стыдоба, Саша. Борщ — это украинское блюдо, а не российское», — написал Михаил Голуб.

«Национальное русское блюдо — щи — вода, которой помыли кастрюлю после украинского борща», — съязвил Oleksandr Oleksandras.

Пользователь Дмитрий Танаев попытался остановить ругань, которая началась в комментариях, и написал: «Это как раз тот случай, когда видео не смотрел, но осуждаю. Дамы и господа, прежде чем писать о национальной принадлежности борща, видео посмотрите, хотя бы начало».

Но это не помогло, спор разгорелся еще жарче. Никто не захотел смотреть ролик, и кулинара из Соединенных Штатов продолжили засыпать историческими справками, воспоминаниями, личными соображениями и случаями из жизни. Не обошлось и без политики. Грей настойчиво пытались объяснить, почему борщ не может быть российским и что наша страна «захватила рецепт».

Под видео в YouTube комментариев оказалось еще больше. Но здесь свои мысли оставили в основном те, кто сподобился запустить ролик. И если в Facebook были сообщения на английском, то подписчики бывшей порноактрисы на этой платформе общались в основном на русском.

«Астрологи объявили неделю борща от Саши Грей. Количество кириллицы в комментариях возросло в N-цать раз», — пошутил Grunder.

Саше Грей сейчас 33 года. В 18 она переехала из Сакраменто в Лос-Анджелес и почти сразу начала сниматься в порно. Она завоевала множество наград в этой индустрии, параллельно играла в индастриал-группе aTelecine и путешествовала. Она была и в России, и на Украине. 10 лет назад на своей странице в Facebook она заявила, что уходит из порно. Сейчас Мариина Энн Хэнцис — это ее настоящее имя — занимается своим YouTube-каналом. Она снимает кулинарное шоу и стримит прохождение видеоигр.