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    19 марта 2021, 19:06

    Саша Грей взялась за борщ. Теперь украинцы устроили войну за «свое» блюдо

    Андрей Иванов

    Порноактриса Саша Грей давно отошла от дел и стала блогером. На своем канале она занимается готовкой. Она опубликовала в YouTube видео с приготовлением борща. Превью ролика в Facebook она оформила в русском стиле: на картинке она на обложке шоколада «Аленка» на фоне Кремля. Украинцам такой подход категорически не понравился. В комментариях ее несколько сотен раз ткнули носом, что борщ — это украинское блюдо.

    Саша Грей взялась за борщ. Теперь украинцы устроили войну за «свое» блюдо

    Саша Грей воспользовалась классическим рецептом борща. Лишь куски мяса были мельче, чем обычно. Также она отметила, что в США было непросто найти черный хлеб, который обычно идет с этим супом. В целом девушка осталась довольна результатом готовки.

    В самом начале ролика Грей сказала, что борщ родом с Украины, однако в России его готовят все. Но это не остановило пыл борцов за этот суп.

    «Стыдоба, Саша. Борщ — это украинское блюдо, а не российское», — написал Михаил Голуб.

    «Национальное русское блюдо — щи — вода, которой помыли кастрюлю после украинского борща», — съязвил Oleksandr Oleksandras.

    Пользователь Дмитрий Танаев попытался остановить ругань, которая началась в комментариях, и написал: «Это как раз тот случай, когда видео не смотрел, но осуждаю. Дамы и господа, прежде чем писать о национальной принадлежности борща, видео посмотрите, хотя бы начало».

    Но это не помогло, спор разгорелся еще жарче. Никто не захотел смотреть ролик, и кулинара из Соединенных Штатов продолжили засыпать историческими справками, воспоминаниями, личными соображениями и случаями из жизни. Не обошлось и без политики. Грей настойчиво пытались объяснить, почему борщ не может быть российским и что наша страна «захватила рецепт».

    Под видео в YouTube комментариев оказалось еще больше. Но здесь свои мысли оставили в основном те, кто сподобился запустить ролик. И если в Facebook были сообщения на английском, то подписчики бывшей порноактрисы на этой платформе общались в основном на русском.

    «Астрологи объявили неделю борща от Саши Грей. Количество кириллицы в комментариях возросло в N-цать раз», — пошутил Grunder.

    Саше Грей сейчас 33 года. В 18 она переехала из Сакраменто в Лос-Анджелес и почти сразу начала сниматься в порно. Она завоевала множество наград в этой индустрии, параллельно играла в индастриал-группе aTelecine и путешествовала. Она была и в России, и на Украине. 10 лет назад на своей странице в Facebook она заявила, что уходит из порно. Сейчас Мариина Энн Хэнцис — это ее настоящее имя — занимается своим YouTube-каналом. Она снимает кулинарное шоу и стримит прохождение видеоигр.