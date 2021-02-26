Сексолог дал совет женщинам, чей муж смотрит порно

Любовь к порно у женатого мужчины может быть следствием чрезмерной заботы и любви его жены. Сексолог Дмитрий Гарин советует женщинам перестать быть мамами для своего мужчины.

Эксперт рассказал «Пятому телеканалу», что проблему «порнозависимости» у несвободного мужчины нужно искать в женском поведении. Если жена проявляют в чрезмерную заботу, то у мужчины в голове включается установка «не желать свою маму», человека, который родил, выкармливал и опекал его до совершеннолетия.

«Пытаясь угодить обожаемому мужу, — поднося тарелочку с супом, вытирая ботинки, — партнерша невольно выпадает из категории „любовниц“ в „мамы“, чем вызывает отвращение в сексуальном плане», — рассказал он.

Сексолог посоветовал женщинам не следить за своим мужем, иначе это приведет к разрыву отношений. Он отметил, что у каждого человека должно быть личное пространство.

«У мужчины есть собственный мир, свои переживания. Не пытайтесь врываться в ванную, подглядывать в замочную скважину или смотреть, по каким сайтам он „ползает“» — сказал он.

Дмитрий Гарин советует женщинам уделять больше внимания себе и своему здоровью. Тогда муж, по словам сексолога, забудет про порно и обратит внимание на жену.

«У мужчин есть ген новизны. Ему постоянно нужны новые картинки. Позвольте ему заниматься самоудовлетворением. Пусть он лучше в такой форме выражает свое желание, чем будет бегать куда-то на сторону», — добавил эксперт.

Но если мужчина согласен бороться с порнозависимостью, то к этому нужно подойти осознанно. Сексолог советует отказаться от просмотра видео для взрослых на несколько дней. Вынужденная «голодовка» пробудит в мужчине механизмы поиска женщины для удовлетворения потребностей.