Санкции завели Европу в тупик. Так ее ослабляют США

Инфляция в странах ЕС стала двузначной и побила рекорд 1990-х годов. Однако все возможные испробованные ранее меры не помогают справиться с кризисом. Высокие цены на продукты и электроэнергию могут привести к гибели людей от холода и новому потоку беженцев в ЕС.

В Греции зафиксировали рекордную двухзначную инфляцию — 10,2%. По данным греческого агентства Elstat, показатель стал рекордным за последние 28 лет. В апреле этого года в стране выросли цены на газ и электричество, горюче-смазочные материалы и твердое топливо, писало РИА «Новости».

В Греции также подорожали продукты питания. Стоимость масла поднялась на 22%, цена на мясо увеличилась на 14,1%, а овощей — на 13,8%. Хлеб и крупы стали стоить на 10% больше, а безалкогольные напитки подорожали на 3,8%.

Похожая ситуация наблюдается в Эстонии. В ней годовая инфляция в апреле ускорилась до 18,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Электричество в стране подорожало на 119%, газ — на 237,2%, а тепловая энергия — на 57,7%. Среди подорожавших продуктов — картофель, растительные масла, крупы и макаронные изделия.

Источник фото: freepik

В Чехии годовая инфляция тоже побила рекорд. Впервые с мая 1998 года она достигла 12,7%. Больше всего в цене вырос бензин, а также электричество, газ и продовольствие. Заметно подорожало масло, мука, картофель и молоко. Цены выросли на одежду и обувь.

Кризис с продолжением

Двузначная инфляция затронула те страны, которые традиционно имели слабую экономику. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев напомнил «360», что Эстония, Латвия и Литва долгое время жили на дотациях со стороны Евросоюза. По словам Беляева, экономика таких малых стран может жить на финансовых грантах, однако крупные государства Евросоюза не смогут функционировать за счет своих резервов.

«Резервы могут помочь преодолеть сложный период в экономике, но речи не идет о полной замене функционирования. Если и дальше Евросоюз будет упорствовать в санкционной политике по отношению к России, то это скажется самым пагубным образом на экономике. Если такая упорная позиция продлится в течение месяца или двух, то последствия будут необратимыми», — рассказал Беляев.

Другие специалисты уверены, что Европа уже переживает кризис, из которого сложно выйти. Политический аналитик и экономист Валерий Корнеев, объяснил, что Евросоюз испробовал все способы выхода из кризиса. Страны применяли все возможные меры стимулирования потребительского спроса и так называемые «вертолетные деньги» — прямую денежную поддержку населения за счет средств государства.

Но эти меры не только не помогают, а усугубляют инфляцию. В дальнейшем кризис может сказаться на жителях Европы катастрофически.

В Великобритании ежегодно погибают несколько тысяч человек от холода из-за дороговизны отопления. Эта цифра может перевалить за 100 тысяч погибших, которые не смогли заплатить за тепло Валерий Корнеев.

Но это только малая часть возможных последствий. Корнеев привел в пример протесты на Шри-Ланке, где недовольное экономическим кризисом в стране население ведет охоту на членов парламента, а полицейским разрешили стрелять на поражение. По словам Корнеева, такое будущее ждет страны Азии и Африки. В результате в Европу хлынет новый масштабный поток беженцев.

«Они знают, что в Европе принимают всех и ЕС может позволить заплатить за продовольствие. Они так протянут год, два или три, пока экономика совсем не разрушится, а решение проблемы никто не найдет. Я, например, не знаю, как из этого выходить», — рассказал Корнеев.

Причины не на поверхности

Нынешняя инфляция в европейских странах напрямую связана с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями. По словам Корнеева, санкционная политика Европы может быть выгодна США, которые хотят ослабить Евросоюз и получить оттуда приток капитала.

«Есть такая поговорка: „Пока толстый сохнет, худой сдохнет“. Соответственно, они хотят, чтобы худые сдохли, но Россия быть худой не желает, до Китая им не дотянуться. Соответственно, можно раскулачить Европу», — рассказал Корнеев.

По мнению экономиста, санкционную политику Европы можно сравнить с самоубийством, поскольку ограничения для России уничтожают экономику Европы.

«Как следствие, идет бегство капитала из Европы в США. Штаты по сравнению с Европой чувствуют себя неплохо, потому что европейский и большая часть мирового бизнеса переезжает и переводит туда свой капитал», — заключил Корнеев.

Ухудшение экономического положения стран Евросоюза коренится и в давней политике Еврозоны. Михаил Беляев напомнил, что экономика Болгарии после вступления в ЕС постоянно буксовала. Это связано с тем, что старая аграрная ориентация была разрушена Евросоюзом. Промышленность Болгарии оказалась не нужна Европе — и страна фактически была отброшена на периферию экономического развития.