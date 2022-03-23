Санкции показали обратный эффект. Под ударом оказались жители западных стран

Антироссийские санкции показали обратный эффект против Запада. В Германии и Австрии жители столкнулись с повышением цен на продукты в супермаркетах, а местные СМИ учат, как можно сэкономить на еде. Из-за ограничений Япония столкнулась с ростом цен на стройматериалы, а в США может пострадать даже атомная отрасль — из-за проблем с поставками под угрозу попало строительство термоядерного реактора.

Таксисты против

Автотранспортная дирекция Латвии постановила заблокировать мобильное приложение «Яндекс Go» и аннулировать регистрацию сервиса «Яндекс.Такси», так как они не были зарегистрированы в стране. Однако местные таксисты в ответ обратились в ведомство и попросили не закрывать российский сервис. Они хотели сохранить конкуренцию на рынке, поскольку российский сервис помогал им зарабатывать. Решение автотранспортной дирекции навредит как обычным таксистам, так и клиентам, писало РИА «Новости».

Таксисты отметили, что если закроют такси от «Яндекса», то на рынке останется только один агрегатор — Bolt. В таких условиях он станет монополистом и начнет задавать собственные условия. Таксистам станет попросту невыгодно работать. Клиенты также не смогут выбрать удобный и приемлемый по цене вариант.

Водители такси даже вышли на забастовку против ликвидации «Яндекс.Такси» в Риге.

Цены на продукты пошли наверх

Немецкие торговые сети Rewe, Aldi и Lidl поменяли ценники на некоторые товары. Подсолнечное масло подорожало вдвое, цена на туалетную бумагу, воду и кофе выросла на 10%, а стоимость молочных продуктов увеличилась на 5%.

Немецкое издание Focus составило памятку о том, как сэкономить на фоне быстрого роста цен. СМИ посоветовало пить водопроводную воду вместо бутилированной. Немцы могут фильтровать ее при необходимости. Жителям Германии порекомендовали покупать сезонные овощи и фрукты и искать акции и скидки.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц признался, что ограничительные меры против России имеют обратный эффект для стран, которые приняли санкции. Это касается государств Европы, которые зависят от импорта нефти, угля и газа.

В Австрии жители тоже столкнулись с ростом цен на продукты питания. Удар уже ощутили многодетные и малообеспеченные семьи. Жители также начали раскупать крупы и подсолнечное масло, сообщил РЕН ТВ.

Стройматериалы на вес золота

Последствия антироссийских санкций ощутили в Японии. В 2020 году на Россию и Украину приходилось примерно 11% мирового экспорта стали. Теперь же из-за введенных санкций после начала специальной военной операции и ситуации вокруг Украины начались проблемы с поставками, написал ТАСС.

Цены на стройматериалы из стали выросли до максимума за почти 14 лет. Компания Tokyo Steel повысила стоимость стройматериалов на 6–9%. Теперь одна тонна двутавровых балок, которые используют в строительстве, стоит около тысячи долларов. Японская компания Kyoei Steel тоже увеличила цены на сталь. Стоимость арматуры для каркасов зданий увеличена на 7%.

Компании Японии столкнулись еще и с повышением закупочных цен на древесину, бетон и шпон. По данным Банка Японии, индекс стали и древесины достиг в феврале рекордно высокого уровня — 124,6.

Реактор под угрозой

Из-за антироссийских санкций под угрозу попало создание термоядерного реактора в США. Реактор разрабатывала компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), которая является дочкой Массачусетского технологического института.

CFS закупала у российской компании SuperOx высокотемпературные полупроводники. В отличие от других американских компаний, CFS не заявила прямо о прекращении сотрудничества с Россией. Однако проблемы с поставками уже возникли.