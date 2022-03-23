Шольц призвал не забывать об обратном эффекте санкций против России

Ограничительные меры, направленные против России, надо рассматривать с точки зрения обратного воздействия на возможности развития экономик стран, которые их принимают. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Возможно, это не краткосрочное событие, а более продолжительный конфликт», — пояснил немецкий канцлер. Его слова приведены на сайте немецкого правительства.

Шольц заметил, что вопрос об обратном эффекте санкций касается и других стран ЕС, зависящих от импорта нефти, угля, газа. Канцлер подчеркнул, что позиция ФРГ осталась неизменной. По его словам, Германия хочет как можно быстрее стать независимой от поставок российских энергоносителей. Соответствующая деятельность сейчас идет с максимальной скоростью и интенсивностью.

«Однако в некоторых случаях все еще требуется несколько очень интенсивных строительных работ и, конечно же, заключение контрактов, которые необходимо заключать по всему мир», — заключил канцлер.

Он добавил, что сейчас над этим работают везде, в том числе европейские страны объединили сои усилия.