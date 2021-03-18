Самолет приземлился во Внуково на двух стойках шасси. При большом риске удалось избежать жертв

Стойка шасси подломилась у самолета во время посадки в столичном аэропорту Внуково. Летевший из Ниццы бизнес-джет после приземления завалился на одно крыло, но никто не пострадал. Пилоты действовали аккуратно, но все могло закончится более печально. Теперь обстоятельства предстоит выяснить следователям.

По данным пресс-службы Внуково, самолет Hawker 125 штатно приземлился в аэропорту в 16:23. Борт выполнял рейс LLT 951Р и прибыл в Москву из Ниццы.

«После освобождения взлетно-посадочной полосы во время руления воздушного судна по рулежной дорожке произошло разрушение одной из стоек шасси. Самолет потерял возможность самостоятельного движения, левая плоскость крыла опустилась на искусственное покрытие перрона», — привел РБК сообщение пресс-службы.

Всего на борту находились три члена экипажа, добавили во Внуково. Никто из людей во время посадки не пострадал, а сам самолет отбуксируют на стоянку. Источник РИА «Новости» уточнил, что воздушное судно эксплуатирует литовский переводчик Classic Jet.

В распоряжении «360» оказалось фото с завалившимся на бок самолетом. На кадре видно, что на взлетно-посадочной полосе оказалось левое крыло бизнес-джета. Рядом с самолетом находятся сотрудники аэропорта в светоотражающих жилетах.

Источник фото: телеканал «360»

Следователи уже организовали доследственную проверку для выяснения всех причин и обстоятельств жесткой посадки самолета.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки воздушного судна иностранной авиакомпании в столичном аэропорту Внуково организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно правоохранители установили, что борт иностранной авиакомпании выполнял технический рейс. после приземления произошло заклинивание и надлом шасси. В результате левое крыло самолета деформировалось. Следователи заявили, что в бизнес-джете летели пять членов экипажа, но они не пострадали.

Сотрудники ведомства проведут необходимые проверочные мероприятия. По результатам работы следователи примут решение об открытии уголовного дела.

Какие были риски?

Пилотам удалось аккуратно посадить самолет, так как были благоприятные метеоусловия, отметил вице-президент Профсоюза летного состава России, пилот Альфред Малиновский. Кроме того, во Внуково длинная бетонная полоса, что тоже нужно учитывать.

«Был почти штиль и бетон. Условия самые хорошие, но при худших метеоусловиях: предельный боковой ветер, плохая видимость, грубая посадка — тогда можно фантазировать до самых трагических сюжетов», — сказал он «360».

По словам Малиновского, при сильном боковом ветре со стороны целой стойки, пилоты бы сильно рисковали. Самолет могло просто выбросить за пределы взлетно-посадочной полосы. Если бы сбоку были снежные заносы, то могла бы сломаться носовая стойка.

«Если бы экипаж допустил грубую посадку и ткнул бы целой боковой стойкой, то невыпущенная стойка могла бы соскочить с замка и выпуститься. Тогда было бы искрение на бетоне, что чревато самыми различными последствиями, о которых можно долго говорить», — подчеркнул пилот.

Он добавил, что предположения — неблагодарная штука. Кроме того, самолеты, как и все остальное, не могут быть вечными. Могла произойти случайная или конструктивная неисправность, а также возможна ошибка по обслуживанию. Причин может быть много, но нужно теперь иметь в виду, что у бизнес-джета может быть такая неисправность.