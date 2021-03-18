Самолет без одной стойки шасси приземлился во Внуково. Видео

Самолет без одной стойки шасси приземлился во Внуково. Аварийно севший джет летел из Литвы, написал Telegram-канал Life Shоt. В распоряжении «360» оказалось фото с завалившимся на бок самолетом и видео момента посадки самолета.

На опубликованном снимке видно, что борт завалился на одно крыло. Вокруг стоят работники воздушной гавани в светоотражающих жилетах.



По предварительным данным, на борту лайнера находились только два члена экипажа. Никто из них не пострадал. По словам очевидцев, самолет летел нормально, но завалился на бок после посадки.

Источник фото: телеканал «360»

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник уточнил, что после посадки у самолета подломилось основание левой стойки шасси. Он подчеркнул, что экипаж состоял из трех человек. Никто из них не пострадал.

В ближайшее время самолет отбуксируют на место стоянки, где проведут ремонт.