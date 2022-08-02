Шестилетнему ребенку оторвало пальцы на поющих фонтанах в Казани. Никто толком не заметил, как это произошло

Шестилетнему мальчику оторвало пальцы на ноге в поющем фонтане Казани. Медики быстро оказали помощь ребенку, два пальца удалось пришить, но третий пришлось ампутировать. Родители пострадавшего малыша переживают за судьбу других детей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Специалисты просят взрослых самостоятельно оценивать риски травмирования, ведь далеко не всегда ясно, приспособлены ли те или иные фонтаны для детских игр.

Мальчику оторвало пальцы в фонтане

В Татарстане шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время купания в поющих фонтанах. Это произошло в казанском парке Горького, рассказал отец пострадавшего ребенка Telegram-каналу Mash Iptash. По его словам, семья приехала из Свердловской области в Казань, чтобы отдохнуть. Во время прогулки дети просто решили искупаться в фонтане. Внезапно один из них упал и закричал.

«Три пальца посредине просто лежали. Он (ребенок — прим. ред.) схватился за ногу, а пальцы видно, что были разрезаны», — рассказал отец мальчика.

Ребенку оказали помощь. Операцию провели в течение четырех часов. Медикам удалось спасти два из трех пальцев.

В распоряжении «360» появилось видео с места, где ребенок получил травмы. На кадрах видно, что на площади с фонтаном есть сколы и трещины на плитке, а решетки, куда стекает вода, достаточно крупные.

Отец ребенка рассказал «360», что на фонтан направлено три камеры. Тем не менее момент, когда все произошло, на запись не попал. Ребенок чувствует себя нормально, но уже комплексует, ведь ходить самостоятельно он все еще не может. Теперь родители не знают, как объяснить мальчику, что банальная игра привела к потере пальца и долгому лечению.

«Мы запросили данные с другой камеры, на что нам сказали, что она не работает. То есть видео не будет. На данный момент нас выписали из больницы в Казани. Мы будем наблюдаться [у врачей] по месту жительства, в городе Краснотурьинске, делать перевязки. <…> Ему идти через месяц уже в школу в первый класс, но как это будет, тоже пока под вопросом. Еще он переживает, что будет пропускать тренировки по хоккею. Он очень скучает по ним, но пока мы ему ничего не обещаем», — рассказал мужчина.

Реакция парка

Отец мальчика рассказал, что на следующий день вернулся к фонтану и увидел, что на месте происшествия не установили никаких запрещающих знаков или ограждений. Там продолжали играть другие дети.

Компании, которые обслуживают фонтаны, подчеркнули, что площадка создана для развлечения и закрывать ее на ремонт никто не планирует. В качестве компенсации родителям пострадавшего выплатили 30 тысяч рублей. А в дирекции парков и скверов предложили угостить ребенка бесплатным мороженым и пригласили погулять в парке. Однако «Подъему» в пресс-службе дирекции парков и скверов Казани сказали, что на время расследования фонтаны отключили, а родителям мальчика уже помогли.

«Сами родители тоже не успели заметить деталей произошедшего. Сложность состоит в том, что такие же решетки устанавливаются во всех подобных фонтанах по всей стране — и, насколько известно, такой трагедии ранее не случалось. Углы решетки не настолько острые, чтобы сами по себе [могли] привести к подобному. Наши действия неокончательные, все соответствующие меры будут приняты после установления деталей случившегося», — отметили в дирекции.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом случаи травмирования в татарстанском парке уже были. В июле в Нижнекамске двухлетний мальчик получил химические ожоги. Он упал в ядовитую лужу. Выяснилось, что туда сливали отходы производства из местного ларька с кукурузой.

Родители должны оценивать риски

Неизвестно, была ли предусмотрена конструкция фонтана для того, чтобы ребенок там бегал босиком. Об этом «360» рассказал заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

«Травматическая ампутация — это всегда очень страшно. Это кровопотеря. <…> Если ему пришили пальцы, это уже хорошо. Но информация неполная. Чего мальчик залез в этот фонтан? Куда родители смотрели? Как я понимаю, если это фонтан, струе с напором хватило силы оторвать пальцы на ноге. <…> Наблюдал нечто подобное в Петергофе. Куда дети лезут? Что они там вытворяют? Куда смотрят родители? Равнодушие и пофигизм. И вроде замечание делать нельзя, ведь тебе скажут: „Кто ты такой, чтобы лезть к чужому ребенку?“ И смотреть больно», — отметил Гофштейн.

Он подчеркнул, что нужно оценивать опасность ситуации, и привел в пример фонтан в Черкесске. Там, по словам спасателя, струйки небольшие, тонкие. Это дает понять, что там риск остаться без конечностей у ребенка меньше, чем в результате игры посередине крупного фонтана.

«Струя же, которая отрывает пальцы, должна метров на пять бить, не меньше. Такой напор был сумасшедший. <…> Жалко очень пацана, ужасно жалко», — сказал Гофштейн.

Источник фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что дети зачастую страдают из-за недосмотра родителей. Например, отметил спасатель, при переходе дороги мама должна везти коляску с ребенком рядом, а не впереди себя. Так безопаснее. Однако наставления зачастую не работают.

«А бедные эти самокатчики? Почему бедные? Потому что носятся на электросамокатах по тротуарам. Для них не предусмотрено ничего, еще 100 лет не будет предусмотрено. <…> Если бы все эти факты максимально собирали на всех каналах, хоть кто-то из всей этой массы очнулся бы», — рассказал Гофштейн.

Часто детские площадки и аттракционы находятся в частных руках, поэтому говорить об их безопасности сложно.