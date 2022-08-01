Шестилетнему мальчику оторвало три пальца на площадке с поющим фонтаном в Казани

Шестилетний мальчик тяжело пострадал в парке Горького в Казани. Ребенок отдыхал вместе с родителями. Мать и отец отпустили сына побегать по площадке, где работал поющий фонтан. Там ему оторвало три пальца на ноге.

В распоряжении «360» появилось видео с места, где мальчик получил серьезные травмы. На кадрах можно видеть, что на площадке, где работает фонтан, есть сколы и трещины на плитке, а решетки, куда стекает вода, достаточно крупные, за них может зацепиться ногой и взрослый человек.

По словам отца ребенка, когда его сын внезапно закричал от боли, он подбежал к нему и увидел, что три пальца на одной из его ног практически оторваны. Мальчика быстро доставили в больницу. Там врачи смогли пришить пальцы, но прижились только два.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, мальчик вместе с семьей приехал в Казань из Свердловской области, сообщили в региональном СУ СК РФ. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Отец мальчика в комментарии «360» отметил, что на фонтан, где пострадал его сын, направлены три камеры, но момент, когда произошло ЧП, попал в мертвую зону.

«Мы запросили данные с другой камеры, на что нам сказали, что она не работает. То есть видео не будет. На данный момент нас выписали из больницы в Казани. Мы будем наблюдаться [у врачей] по месту жительства, в городе Краснотурьинске, делать перевязки. Я не знаю, как мне теперь ребенку объяснить, что банальная игра на этом фонтане повлекла такую трагедию», — поделился мужчина.

По его словам, ребенок чувствует себя уже нормально, но очень сильно комплексует, что пока не может ходить самостоятельно и передвигается на коляске, на эту тему ни с кем говорить не хочет.

«Ему идти через месяц уже в школу в первый класс, но как это пройдет, тоже пока под вопросом. Еще он переживает, что будет пропускать тренировки по хоккею. Он очень скучает по ним, но пока мы ему ничего не обещаем», — добавил отец мальчика.