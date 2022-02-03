Самая смертоносная метель в Истории накрыла Иран 50 лет назад. С тех пор снегопады поражают теплые страны все чаще

Ровно 50 лет назад смертоносная метель накрыла Иран. За несколько дней непогоды выпало до восьми метров снега, температура упала до -25 градусов, несколько десятков поселений исчезли с лица Земли. Стихийное бедствие унесло жизни более четырех тысяч человек. Но это не единственная метель в истории Ирана. Более того, в последнее время снегопады все чаще накрывают теплые страны. В январе жители Греции и Турции были поражены необычными для климата этих стран осадками.

Метель, закончившаяся катастрофой

Снежная буря накрыла Иран с 3 по 9 февраля 1972 года. Эта метель стала самой смертоносной в истории страны.

Низкие температуры и сильнейшие зимние штормы привели к гибели более четырех тысяч человек. В сельских районах на северо-западе, в центре и на юге Ирана выпало свыше трех метров снега. Еще страшнее обстояли дела на юге страны: там высота снежного покрова достигла восьми метров, что превышает высоту двухэтажного здания.

Метель ломала деревья и приводила к обрыву линий электропередач. Снег засыпал дороги и железнодорожные пути, раздавливал своим весом машины.

В разгар снежной бури регион, включая весь западный Иран, на протяжении недели был под снегом, следовало из оценки властей. У людей закончились запасы еды и лекарств, температура на улице опустилась до -25 градусов.

В последний день бури, 9 февраля, в ходе суточного затишья, вертолеты спасателей смогли добраться до части региона. На месте деревень врачи «скорой» находили большие сугробы, а при раскапывании часто обнаруживали замерзшие тела местных жителей. Но спасатели были вынуждены эвакуироваться после того, как 11 февраля пришла очередная метель.

Армейские вертолеты оставили две тонны провизии. Ее разбросали по сугробам вокруг ушедших под снег деревень. Спасатели надеялись, что выжившие смогут забрать еду, если у них получится вырыть туннель из своего местоположения. Но надежды не оправдались: из 100 жителей Шеклаба выжить не удалось никому.

Метель 1972 года в Иране закончилась настоящей катастрофой.

Снегопады в теплых странах

В последние годы все чаще снегопады приходят в те страны, где, казалось бы, круглый год лето. Только в этом году снегом накрыло Турцию и Грецию. При этом на Афины снегопад обрушивается уже второй год подряд, отметило «Би-Би-Си». Несмотря на то, что такую погоду нередко можно наблюдать в средиземноморском регионе, курортные страны по-прежнему оказываются не готовы к снегу.

Греция

В Афинах и на междугородних трассах непогода парализовала движение. Температура воздуха опустилась ниже ноля. В некоторых районах греческой столицы снегопад стал причиной перебоев с электроснабжением и отключением интернета. Автовладельцам пришлось в буквальном смысле откапывать свои машины из-под снега.

Греческие экстренные службы призвали жителей страны ограничить передвижение и отказаться от поездок. Греков также попросили не заказывать курьерские доставки, потому что передвигаться по улицам на мотоцикле и велосипеде курьерам было очень сложно.

Греческие власти надеются, что снегопад не будет затяжным, ведь в противном случае экономике страны может быть нанесен серьезный урон.

Турция

Снегопады обрушились и на Турцию, но в отличие от Греции, там есть горнолыжные курорты. Да и в целом такая зима уже не слишком большая редкость для местных жителей. Но, несмотря на это, снег крайне редко можно увидеть в Стамбуле.

Десятки рейсов пришлось отменить из-за непогоды в международном аэропорту города. Нарушение работы этой воздушной гавани вносит серьезные изменения в расписание многих авиалиний, ведь международный аэропорт Стамбула считается одним из самых загруженных аэропортов Европы. Кроме того, это крупнейший стыковочный хаб.

Причина непогоды в Греции в глубоком затоке холода, в развитии депрессии над востоком Средиземноморья, объяснил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Холодные и теплые влагонасыщенные массы оказываются на стыке, поэтому развивается снегопад», — разъяснил он.