Снежный плен вместо отдыха. Турцию и Грецию парализовала непогода

Турция и Греция столкнулись с сильным снегопадом, из-за которого парализован транспорт, а рейсы из аэропортов отменены. Непогода в средиземноморском регионе наблюдается нередко. Тем не менее курортные страны каждый раз оказываются не готовы к снегу.

Средиземноморское побережье столкнулось с сильнейшим снегопадом. Непогода парализовала Грецию — общественный транспорт не работает, прервано железнодорожное сообщение, а аэропорты закрыты.

Люди пересели в автомобили и застряли с самого утра в пробках. Экстренные службы страны призвали греков ограничить передвижение и отказаться от поездок. Жителей попросили не заказывать курьерские доставки, поскольку по улицам сложно передвигаться на мотоцикле и велосипеде.

В понедельник из-за снегопада в некоторых частях Греции отключилось электричество. Коммунальщикам помогали военные и полиция. Власти объявили вторник выходным днем: в стране закрыли детские сады, школы, а из магазинов работают аптеки и продуктовые. В соцсетях жители делились фотографиями заснеженных улиц.

С такой же ситуацией столкнулась Турция. Из-за снегопада отменили все рейсы и перекрыли дороги, ведущие к аэропорту. Оставшихся в самолетах пассажиров эвакуировали и доставили обратно в терминалы.

По дороге в аэропорт путешественники оказались в пробке, которая продолжалась несколько часов. По словам Елены Яковлевой, во время снежной бури она и другие туристы просидели в машине 12 часов. А тем, кто остался заперт в аэропорту, пришлось в нем ночевать.

«Нас забрали оттуда спустя 12 часов, и сегодня мы все с температурой. Нет сил даже встать. Как мы будем возвращаться в Россию, мы не знаем. Посольство нам отказывало в помощи, там говорили, что они ничего не могут сделать», — рассказала туристка.

Мэрия Стамбула сообщила жителям о том, что коммунальные службы работают без перерыва, чтобы очистить дороги от снега. Непогода ожидается и на курортах — в Анталье, Мармарисе и Бодруме.

Звенья одной цепи

Снег выпал даже на греческих островах в Эгейском море и тем самым отрезал несколько горных деревень. По словам греческих метеорологов, в Афинах не было такого сильного снегопада с 1968 года, написал Euronews.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил «360», что непогода в Греции и Афинах возникла по той же причине, что и снегопад в Краснодарском крае.

«Причины — в глубоком затоке холода, в развитии депрессии над востоком Средиземноморья. Холодные и теплые влагонасыщенные массы оказываются на стыке, поэтому развивается снегопад», — рассказал Шувалов.

Схожее мнение выразила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она отметила, что над Средиземным и Черным морями расположился глубокий активный циклон. Из-за него происходит опускание холодного воздуха и осадки выпадают в виде снега и мокрого снега. Специалист не исключила, что сильный снегопад может также прийти на Ближний Восток, например в Израиль.

Сильный снегопад в Турции и Греции нельзя отнести к рядовым погодным явлениям, тем не менее Александр Шувалов отметил, что циклоническая деятельность в средиземноморском регионе появляется в зимних месяцах довольно часто. По словам Макаровой, сильные снегопады иногда доходят до Испании и Италии.

«Мы то и дело слышим об осадках в виде снега и мокрого снега в Италии и Испании. В последней один раз снег начался раньше, чем в Москве», — рассказала Макарова.

Неготовность к снегу

Несмотря на то, что снегопады уже не редкость в теплых странах, местные власти оказались к ним не готовы. Русскоговорящая жительница Афин Елена рассказала «360», что погода в греческой столице скорее напоминает московскую.

«В последний раз в Афинах был снегопад года четыре назад. Сейчас на балконах домов небольшие сугробы, на улицах заснеженные деревья. Из-за этого жители переживают, что ветки сломаются и будут падать на провода. Уже есть отключения в некоторых районах», — рассказала жительница.

По ее словам, до начала снегопада некоторые жители Афин уехали на работу, но их отправили обратно домой. Из-за непогоды им пришлось простоять в пробке. По словам жительницы, город оказался неприспособленным к сильному снегопаду, вся уборочная техника находится на севере страны.