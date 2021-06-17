Сайру стали массово подменять на селедку. Экономию производителей на вид сложно распознать

Производитель рыбных консервов «Доброфлот» заявил, что сайру стали массово подделывать. Вместо нее в банки кладут более дешевую сельдь. Подмены дорогой рыбы на более дешевую в магазинах уже происходили, но каждый раз фальсификацию ликвидировали.

Производитель рыбных консервов заявил, что сайру массово подделывают. Компания «Доброфлот» рассказала, что на полках магазинов все чаще появляются фальсифицированные консервы из сельди.

Компания несколько месяцев назад обратила внимание на то, что их продукция не продается в магазинах, зато на прилавках полно консервированной сайры. Сотрудники «Доброфлота» проверили таможенную статистику и выяснили, что сайру никто не завозит в Россию, кроме них. Они решили взять анализы и выяснили, что сайра поддельная.

По версии «Доброфлота», недобросовестные рыбоконсервные заводы подменяют сайру дешевой сельдью, но на этикетках указывают, что это сайра. Иногда они даже пишут, что продукт соответствует ГОСТу, чтобы у покупателя не осталось сомнений.

«Доброфлот» обратился к Роспотребнадзору с просьбой пресечь фальсификацию консервов из рыбы и создать равные условия для производителей консервной продукции. Компания направила запросы в Минсельхоз и Генпрокуратуру.

По данным «Доброфлота», в России фальсифицировано около 54% консервов из сайры, что соответствует более 1,4 миллиона банок в месяц.

Но в Роспотребнадзоре заявили, что из почти 1,9 тысячи образцов консервов, которых исследовали в 2020 году, только 11 оказались поддельными.

Подделка в банке

Сайру подделывают из-за ее цены. Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков объяснил «360», что таким образом производители фальсификата пытаются получить внимание потребителя и выгоду, но не всегда это им удается.

В реальности фальсифицированный товар никогда не попадет на полку магазина по цене реальной качественной продукции Сергей Гудков.

Он также отметил, что подмена рыбы начинается там, где разница в цене достигает 30% и выше.

По словам Гудкова, случаи подмены уже происходили, и Рыбный союз справлялся с ними.

«Мы уже сталкивались с подменой трески фальсификатором, но сейчас треска в магазинах полностью настоящая. Также уже пытались подменять слабосоленый лосось форелью. Теперь же в магазинах везде лосось», — добавил Гудков.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Александр Фомин рассказал, что сейчас сайра выросла в цене из-за падения улова и перемещения рыбы в мировой океан.

«Сырье сельди стоит от 60 до 65 рублей, а сайры — от 120 рублей и выше», — добавил Фомин.

По его мнению, «Доброфлот» поступает правильно и справедливо, поскольку такое производство вредит потребителю, который хочет покупать именно сайру, а не селедку.

Есть ли разница

Потребитель может задаться вопросом, в чем же отличие между двумя рыбами, помимо стоимости. Как оказалось, здесь есть свои нюансы.

«В принципе, конечно, внешне отличить несложно рыбу, когда целая селедка и сайра, но когда нарезают кусочками и складывают в консервы, то, конечно же, сложно отличить», — отметил Фомин

Диетолог Нурия Дианова согласна с этим мнением.

«Если допустить, что у рыб разные питательные ценности, то конечный потребитель не ощутит разницу. Я бы не смогла определить. И та, и другая рыба относится к морским жирным сортам», — добавила диетолог.

Она также дала совет по приготовлению двух рыб. Дианова рассказала, что сайру, как и сельдь, можно запекать и отваривать, из-за чего она станет очень нежной.