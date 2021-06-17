Производитель рыбных консервов заявил о массовой подделке сайры

В российских магазинах все чаще стали появляться фальсифицированные консервы из сайры. Об этом сообщил РБК со ссылкой на управляющего группы «Доброфлот» Александра Ефремова.

Несколько месяцев назад в группе обратили внимание, что на полках магазинов много консервированной сайры, а продукция «Доброфлота» не продается из-за более высокой цены.

«Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — рассказал Ефремов.

Компания попросила сотрудников Роспотребнадзора пресечь фальсификацию рыбных консервов и создать равные условия для всех производителей консервированной рыбной продукции. Запросы также были направлены в Генпрокуратуру и Минсельхоз.

По оценкам «Доброфлота», в России фальсифицировано около 54% консервов из сайры — это более 1,4 миллиона банок в месяц.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что из почти 1,9 тысячи образцов рыбных консервов, которые были исследованы в 2020 году по физико-химическим показателям, только 11 (0,6%) оказались фальсификатом.

В начале июня стало известно, что в России снизились оптовые цена на овощи, подсолнечное масло и замороженную рыбу.