«Если б я был Султан». Самый высокий в мире человек приехал из Турции за русской невестой

Самый высокий человек в мире приехал в Россию в поисках невесты. 39-летний житель Турции недавно развелся и теперь хочет найти свою судьбу в стране, которая славится красивыми и хозяйственными девушками. Рекордсмен книги Гиннесса настроен серьезно: он мечтает о свадьбе, сыне и дочке.

Самый высокий человек в мире — почти три метра

Самого высокого человека в мире зовут Султан Кесен. Его рост составляет два метра 51 сантиметр. Длина стопы Султана достигает 36 сантиметров. Мужчина начал активно расти еще в подростковом возрасте. В 15 лет ему даже сделали серьезную операцию, чтобы замедлить рост. Это помогло, но лишь в какой-то степени. И Кесен все равно вырос ну очень высоким. Это связано с опухолью гипофиза. В настоящее время он может передвигаться только на костылях.

Источник фото: instagram.com/sultankosen47

В марте 2012 было подтверждено, что лечение прошло удачно и постоянный рост Султана удалось приостановить. Сам рекордсмен книги Гиннесса признается, что к своим габаритам уже привык. Он легко справляется с работой по дому. Говорит, рост помогает ухаживать за высокими деревьями в саду, менять лампочки и и так далее. Правда, есть и недостатки. Очень уж тяжело мужчине его размеров найти одежду и ботинки — 62 размера. Из-за роста, кстати, Кесен зачастую не может влезть в средний автомобиль.

Правда, найти уже один раз любовь это турку не помешало. Мужчина был женат. 28 октября 2013 года он заключил брак с Мерве Дибо. Рост его экс-супруги был менее внушительным — 175 сантиметров. Однако семейная жизнь не сложилась. И теперь Кесен вновь пытается обрести счастье, найти свою вторую половинку.

Источник фото: instagram.com/sultankosen47

Султан Кесен приехал в Россию за невестой

Мужчина рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что наслышан о красоте и широте души русских женщин. Он отметил, что, по рассказам знакомых, девушки из России очень порядочные и хозяйственные. Тем временем турок занимается хозяйством и надежная помощница ему бы не помешала, уверен он. Сам Кесен был вынужден заняться фермерством, ведь из-за болезни он не смог в свое время получить образование.

«Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах. Я бы хотел жену увезти в Турцию. Живу в историческом месте, в юго-восточной части, но от моря далековато», — рассказал он.

Правда, есть у звезды Турции и требования к будущей спутнице жизни: она не должна быть очень высокой — не более двух метров. Более того, мужчина хотел бы жить с супругой у себя дома.

«Хочу именно русскую невесту, чтобы она родила мне мальчика и девочку», — подчеркнул Кесен.

Источник фото: instagram.com/sultankosen47

Потенциальных невест Султану подобрали на Первом канале. В студию пришли самые высокие девушки страны. Кесен признал: все они действительно красотки, буквально глаз не отвести. Правда, сам рекордсмен книги Гиннесса все же не торопится. Ведь он приехал в Россию не за очередной красавицей, а настоящей любовью, а тут необходимо время на знакомство и общение, чтобы понять, что именно она — та самая.

«Отношения должны развиваться, надо пообщаться, посмотреть, понравимся ли мы друг другу, а дальше будем думать», — заключил великан.

Правда, на самом Первом канале эксперты отнеслись к гостю столицы, который хочет увезти одну из русских красавец в Турцию, скептически. Так, многих очень интересовал вопрос, с кем же останутся дети в случае развода.