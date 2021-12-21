Самый высокий человек в мире приехал в Москву в поисках новой жены

Самый высокий человек в мире — турок Султан Кесен — решил найти себе супругу в России. Он уже был в браке, но недавно развелся. После этого Кесен решил не расстраиваться и жениться снова. Ради этого рекордсмен Книги рекордов Гиннесса приехал в Москву.

Рост Кесена — 2,51 метра. О своих планах он рассказал в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам турка, у него богатое приданое. Кроме того, по его мнению, никаких проблем с ним у будущей жены не будет. Говоря о невесте, он отметил, что избранница не должна быть слишком высокой — не выше двух метров. Бывшая жена Кесена была ростом 175 сантиметров.

«Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах», — сказал он.

Жить с новой супругой Кесен хотел бы в Турции. Там у него есть свое жилье в юго-восточной части страны. Правда, как признался мужчина, до моря достаточно далеко.

«Мы на выходные лишь выезжаем [на море]. Хочу именно русскую невесту, чтобы она родила мне мальчика и девочку», — добавил он.

В студии шоу появились несколько претенденток на роль жены Кесена, но он заявил, что хотя все они очень красивые, до вступления в брак ему нужно время, чтобы поближе узнать человека.