Русская речь в других языках. Какие знакомые слова мы подарили миру

Финны нашли порядка 200 слов в своем языке, заимствованных из русского. Некоторые из них используются в правильном значении, а остальные чуть-чуть искажены. А ведь языков, в которых есть русские слова, полно.

Финляндия

Русские и шведские слова вошли в старейший пласт сленга Хельсинки. Например, в разговорную речь перекочевали словаmesta («место») или sontikka — («зонтик»). В разговоре финнов можно услышать такие слова, как staijaa («стоять»), znaijaa («понимать»), образованное от русского слова «знать».

Но есть и слова, которые поменяли свое значение. Например, сленговое daiju на финском значит «рожа». Но образовалось оно от русского глагола «даю», то есть дать в рожу. Мороженое на финском будет karoosi. Слово произошло от торговцев, которые кричали: «Хорошее мороженое». Еще один пример — слово «ложка», которое на финском звучит lusikka.

Финляндия перестала заимствовать русские слова после того, как стала независимой. Однако сленг продолжает сохраняться.

Англия

На самом деле многие народности по всему миру заимствовали русские выражения. Одну из наиболее обширных групп слов, перешедших из русского в другие языки, составляет кулинарная лексика. Например, английский язык заимствовал названия русских рыб еще в XVI веке. Так появились beluga («белуга») и starlet («стерлядь»). Над названиями животных тоже особо не думали — в русском есть «соболь», а в английском — sable.

В английском языке существуют и «пирожки» — pirozhki. Версия этого слова попала к англичанам через посредничество польского, в котором «пирОги» — это, скорее, вареники с разными начинками.

Английские торговцы, дипломаты и путешественники с XVI века записывали русские слова, которые в дальнейшем употреблялись для описания ситуации в России. В состав этой лексики вошли rouble («рубль»), copeck («копейка»), voivoda («воевода»), boyar («боярин»). На самом деле слов, которые в английской речи звучат как в русской, очень много: tsar (царь), ztarosta («староста»), muzhik («мужик»), shuba («шуба»), vodka («водка»), samovar («самовар»), troika («тройка»), babushka («бабушка»). Только последнее слово не означает женщину пожилого возраста. Babushka — это платок, который носят русские бабушки.

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Япония

В японском тоже есть много заимствований из русского. Например, пирожки там — piroshiki (ピロシキ), а красная икра — ikura (イクラ). Забавное недопонимание произошло у японцев с «ободком для волос». По легенде они, тыкая пальцем в русских девушек, спрашивали про их головной убор. Однако русские считали, что у них пытаются узнать имя самой девушки, и отвечали: «Это Катюша». Из-за этого в японском языке появилось слово «катюся» (カチューシャ), что значит обруч, которым держат волосы.

Похожая история случилась с «косынкой», которая на японском звучит как «бабусика» (バブシカ). Жители страны удивляются, когда узнают, что «бабусика» — это «бабушка», которая носит косынку, а не сам головной убор.

В японском языке даже есть слово «борщ», который звучит как borishichi (ボルシチ). «Матрешка» — matoryōshika (マトリョーシカ).

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Другие примеры

Во французском языке есть слово bérézina, обозначающее катастрофу, полный провал. Оно появилось в 1812 году, когда Наполеон потерпел сокрушительное поражение на берегах реки Березина. Конечно, это не единственное слово в этом языке. Например, bistrot (или bistro) отсылает нас к 1814 году, когда казаки русской армии кричали французским официантам «быстрее». Но в современном французском bistrot обозначает кафе, где обслуживают очень оперативно.

Даже в турецком есть русские слова. Например, «шапка» — şapka, «кукла» — kukla, «самовар» — semaver.

В корейском есть слово «трактор» — 뜨락또르 (ты-рак-то-ры), «партизан» — 빨치산 (пал-чхи-сан).

Забавно, что в 2012-м газета The Guardian ввела в обиход неологизм в виде глагола to Kerzhakov. Это означало «бить с двух метров/из любых положений, но не попасть по воротам». Это отсылка к чемпионату Европы по футболу в 2012-м, когда Александр Кержаков в одном матче семь раз бил по воротам и ни разу не попал в створ.

Безусловно, многие русские слова есть в молдавском, литовском, эстонском (часто говорят davai («давай») и vot («вот»)). У чехов много русских слов: jezero (озеро), vesmír (вселенная, космос) — от русского «весь мир», něžný (нежный), vkus (вкус), vzduch (воздух), brigáda (бригада) и так далее.