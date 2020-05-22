Из-за пандемии кинотеатры по всему миру временно прекратили выпуск премьер на большом экране, но скоро ситуация должна измениться. Голливуд планирует сорвать куш, выпустив в июле новый фильм режиссера Кристофера Нолана. «360» узнал, как эту идею оценивают аналитики киноиндустрии и кто еще хочет рискнуть, запустив свои фильмы в прокат этим летом.

Когда в Россию вернется кино?

21 мая министр культуры России Ольга Любимова рассказала о том, что с ждет культурную индустрию в будущем. По ее словам, театры вернутся к работе не раньше августа. Сначала откроются продажи билетов, чтобы в сентябрю открыть сезон.

Аналитик кинобизнеса мирового и российского кинопроката Сергей Лавров считает, что кинотеатры ждет та же судьба — открытие не раньше сентября. Однако как и когда киноиндустрия снова заработает, сказать наверняка никто не может.

Сейчас кинотеатры и кинопрокатчики терпят огромные убытки из-за простоя помещений и откладывающихся релизов. Многие могут не пережить пандемию.

«В лучшем случае откроется две трети кинотеатров, а в худшем у многих просто финансовая подушка уже сегодня заканчивается. Им же нужно выходить на работу, включать проектор на час, чтобы он не умер окончательно, а потом снова уходить. А кассу, которая была до эпидемии, кинотеатры в лучшем случае начнут собирать к ноябрю или декабрю», — объяснил Лавров.

Поэтому для повторного запуска кинотеатрам нужна большая премьера, ведь открытие будет стоить грандиозных денег. Лавров уверен, что новый фильм голливудского режиссера и продюсера Кристофера Нолана мог бы вернуть к жизни российский кинопрокат, но на своевременную премьеру — а фильм планируют выпустить по всему миру 15–17 июля — российские власти разрешения не дадут.

Нолан спасет кинопрокат?

«Довод» должен стать грандиозным событием в мире кино отчасти и из-за развернувшегося вокруг него ажиотажа — это единственный фильм, который с начала пандемии так и не перенес дату релиза. Причем о самом фильме неизвестно почти ничего: главный герой может пускать время вспять и с помощью этого должен будет предотвратить Третью мировую. Еще больше заинтриговала фанатов режиссера рекламная кампания фильма — второй трейлер выпустили внутри компьютерной игры.

При этом за первенство в прокате с лентой Нолана готов побороться фильм о маньяке «Неистовый» с Расселом Кроу в главной роли от независимой киностудии Solstice Studios. Его премьеру специально перенесли вперед — на 1 июля, чтобы опередить «Довод». Перенести релиз на более раннюю дату продюсерам посоветовали в Американской ассоциации владельцев кинотеатров, но риски все равно велики.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин при этом напоминает: одного даже грандиозного релиза будет недостаточно, чтобы люди вернулись в кинотеатры.

«Безусловно, важно, под какой фильм все пойдут в кино, но для того чтобы какие-то мощные релизы состоялись, должно открыться большое количество кинотеатров. Причем так не только в России. Если не будет открыта Европа или недооткроется Америка, то фильмы такого масштаба, как „Довод“ Нолана, не выйдут ради нескольких регионов», — объяснил он.

Но Сергей Лавров уверен, что именно «Довод» сорвет джекпот, потому что раз студия Warner Bros. уверена в успехе этого фильма, значит, на него действительно пойдут, ведь на кону, по словам аналитика кинобизнеса, сотни миллионов долларов.

Если бы Россия начала показ в июле с «Довода», у нас был бы шанс, что зрители вернутся в кинотеатры. Только голливудский крупный релиз может вернуть зрителей в кинотеатры, в том числе в IMAX, потому что фильм для созерцания на большом экране и в 3D Сергей Лавров аналитик кинобизнеса мирового и российского кинопроката.

Остальные летние релизы, по убеждению Лаврова, провалятся — ни «Мулан», ни «Чудо-женщина» даже теоретически не смогут составить конкуренцию раскрученному и ожидаемому фильму Нолана.

Березин не согласен с коллегой. На его взгляд, первые фильмы в прокате как раз могут провалиться из-за того, что они будут играть «на разогреве» рынка.

«А условно через месяц, когда все привыкнут к мысли, что кинотеатры работают, новостей о том, что кто-то в кинотеатре заразился, не поступало, зрители поймут, что можно идти в кино, появится какой-то повод — тогда да», — добавил он.

Новая кинореальность

Олег Березин уверен, что скорость возвращения киноиндустрии России к жизни во многом будет зависеть от того, на каких условиях откроются кинозалы. Так называемый режим госпиталя, при котором нужно будет сидеть в средствах индивидуальной защиты и в шахматном порядке, привлекательность кинотеатров не увеличит. Поэтому Березин уверен, что с точки зрения человеческой психологии запускать кинотеатры лучше после полного снятия ограничений.

Кому захочется идти в кино с любимой девушкой, когда ее отсадили на два с половиной метра, при этом надо сидеть в маске все два часа фильма. Еще и попкорн не дают, потому что руками нельзя и в маске неудобно есть. И каждые полчаса включают свет и проверяют, все ли правильно сидят. Олег Березин председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.

Березин добавил, что даже после открытия кинотеатров людям понадобится время, чтобы привыкнуть к тому, что снова можно спокойно выходить из дома — после нескольких месяцев самоизоляции и постоянных новостей об ужасах вируса на это может уйти не одна неделя.