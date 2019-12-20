Рунету создадут угрозу и заставят с ней справиться. Как это работает?

Операторы связи и министерства проведут учения в рамках закона об устойчивом Рунете. 23 декабря крупные компании проверят целостность, устойчивость работы и безопасности российского сегмента Сети. Что это значит — разбирался «360».

Минкомсвязи совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами проведет в понедельник учения по обеспечению устойчивой работы Рунета. Суть проверки — узнать, сможет ли российский сегмент нормально функционировать в случае внезапного отключения определенных сетей.

В ведомстве уверили, что проводимые учения не скажутся на рядовых пользователях, а угрозы будут отрабатывать только на выделенных сегментах, стендах и полигонах. Такие учения будут проводить не реже раза в год.

В рамках закона о бесперебойной работе Рунета в России создается независимая инфраструктура, которая должна обеспечить нормальное функционирование Сети при любых обстоятельствах. И хоть пока никаких угроз нет, но закон нужен, чтобы справиться с потенциальной проблемой.

Закон обязывает операторов связи обеспечивать установку в своей сети специальных технических средств, которые должны противостоять угрозе. В случае ее возникновения Роскомнадзор начнет управлять маршрутизацией трафика через свое оборудование. Кроме того, база РКН начнет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.

Не так давно мы конкретно разобрались, чего ждать россиянам от закона о защите Рунета.

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Учебная тревога

Бывший советник резидента по Интернету, директор и владелец LiveInternet Герман Клименко по просьбе «360» объяснил, в чем будут заключаться учения, которые проведут 23 декабря.

Классические учения по устойчивости это про то, как идет трафик в интернет, про отключение старых маршрутов. У нас трафик от пользователя идет к другому пользователю. Например, я могу на ваш сайт заходить через Нью-Йорк. Это децентрализованная история Герман Клименко.

Клименко привел в пример систему компании «Яндекс». По его словам, у организации несколько дата-центров, которые у себя регулярно проводят учения. Они отключают случайным образом один из дата-центров и система должна работать, то есть автоматически переключаться на другое хранилище, но так, чтобы пользователь этого не заметил.

Работы, которые проведут 23 декабря, Клименко сравнил с учениями при пожаре или землетрясении — фактически ЧП не произошло, но эвакуироваться нужно за пять минут.

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Клименко также объяснил, что такое «выделенные стенды, сегменты и полигоны».

У нас есть сегмент, который окружает все наше управление государством. Все губернаторы, чиновники заведены за российским интернетом. Выстроена эшелонированная система обороны государственных компаний — мы все сидит за таким файрволом Герман Клименко.

Такие же сегменты есть у крупных организаций, Министерства обороны, у Росатома собственная выделенная сетка. Клименко затруднился сказать, какие именно компании Минкомсвязи с другими ведомствами выбрали для учений.