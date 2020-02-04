Российский политик с женой погибли в Осетии при загадочных обстоятельствах. Версии

В своем доме в Цхинвали были найдены мертвыми советник России по вопросам здравоохранения в Южной Осетии Игорь Галь и его супруга Ирина. Они были обнаружены утром 3 февраля.

Об этом сообщило агентство «Рес» со ссылкой на источник в осетинских правоохранительных органах.

В квартире чиновника сейчас работают правоохранительные органы, сообщил «Sputnik Осетия». На месте будет проведена судебная экспертиза.

Существует версия отравления угарным газом, сообщил «Интерфакс».

В пресс-службе МВД и правительства Южной Осетии от комментариев отказались, сообщило РБК.

Генеральный прокурор республики Урузмаг Джагаев сообщил, что внешних признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было.

«Предварительный осмотр показал, что внешних признаков насильственной смерти на телах нет. Обстановка в доме не нарушена», — сказал он.

По его словам, о причинах смерти можно будет говорить только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Тела уже отправлены во Владикавказ.

Советником Министерства здравоохранения и социальной защиты России по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь стал в 2016 году. Ранее он был главным врачом поликлиники № 107 в Москве. Его коллеги утверждают, что он внес неоценимый вклад в возрождение столичной службы скорой помощи.

В соцсетях утверждают, что отравление угарным газом является весьма правдоподобной версией. Во всяком случае, пользователи припомнили несколько подобных трагических случаев, произошедших во Владикавказе. Они высказали предположение о неких вредных примесях.

Некоторые источники аккуратно намекнули, что произошедшая на фоне скандала с поставками медикаментов в Осетию смерть, заставляет задуматься. Тем более, что Галь неоднократно публично высказывал о проблемах решения республиканских проблем с медициной.

Большое значение Игорь Галь придавал решению наиболее острых вопросов — палиативной медицине, которой в республике по факту никогда не было, выявлению случаев туберкулеза, борьбе с онкологией и сахарным диабетом. Ему удалось реформировать осетинскую медицину, и реализовать несколько масштабных проектов.

Игорь Галь как-то рассказал, что очень любит сериал «Скорая помощь». По его мнению, самым важным является жесткий алгоритм последовательности оказания помощи больному.

«Мой наставник в области скорой медицинской помощи, академик Сергей Федорович Багненко говорил нам о понятии „золотого часа“. Это — тот момент, когда максимальное оказание медицинской помощи не позволяет возникать осложнениям, которые могут возникнуть из-за потери необходимого лечения на самом дебюте заболевания», — рассказывал Галь.

Проводится расследование гибели супругов.