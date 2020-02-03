Российский советник с женой умерли в Цхинвале

В Цхинвале умерли российский советник по вопросам здравоохранения в Южной Осетии Игорь Галь и его супруга. Их тела нашли в доме утром в понедельник, 3 февраля.

Информацию о смерти российского чиновника РБК подтвердили в пресс-службе правительства республики, но подробностей происшествия не раскрыли.

По данным агентства Sputnik, сейчас в доме советника работают следователи. Узнать причину и обстоятельства смерти известного медика поможет судебная экспертиза. По одной из версий, причиной могло стать отравление угарным газом.

Игорь Галь окончил ординатуру по нейрохирургии в Институте скорой помощи имени Склифосовского, а в конце 1990-х работал главным врачом поликлиники №107 в Москве. В 2000 году стал доцентом, а позже профессором кафедры медицинского права Московской медицинской академии имени Сеченова.

В 2016 году с женой он переехал в Южную Осетию, где занял должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики. В сфере его работы была реформа республиканских медицинских учреждений.