Ян и Стерлинг прошли процедуру взвешивания перед боем

Россиянин Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг взвесились перед поединком на турнире UFC 259. Официальная процедура показала, что чемпион UFC на 200 граммов тяжелее своего соперника из США.

В лимит весовой категории уложились оба спортсмена, сообщил сайт RT. Ян весит 61,2 килограмма, а Стерлинг — ровно 61 килограмм.

Спортсмены сойдутся в поединке 7 марта. Для Петра Яна защита титула будет первой. на счету у 27-летнего россиянина 15 побед. Поражение он потерпел лишь однажды. Стерлинг, которому 31 год, 19 раз побеждал и трижды проигрывал.

В сентябре 2020 года Яна впервые включили в топ-10 лучших бойцов UFC. Чемпионский титул он получил прошлым летом, став вторым после Хабиба Нурмагомедова обладателем этого звания.