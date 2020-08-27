Россияне заплатят комиссию за евросчета в банках. Но есть способ хранить валюту бесплатно

Из-за отрицательных ставок ЕЦБ российские банки вводят комиссию за обслуживание евросчетов россиян. Таким образом они пытаются компенсировать расходы на бронирование и переразмещение средств. Но есть способ хранить деньги в этой валюте бесплатно.

Ряд российских банков ввел плату за обслуживание счетов в евро. По данным «Известий», с 1 августа ежемесячная комиссия в Газпромбанке составляет 300 рублей. Средства не спишут, если на дату начисления на счете отсутствуют деньги или у вкладчика есть другие продукты, например, зарплатная карта.

С 1 сентября комиссию введут в банке «Санкт-Петербург», взимать ее начнут с 1 октября, сообщили «360» в пресс-службе организации. Причиной стали отрицательные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) по вкладам в этой валюте.

«Комиссия взимается ежемесячно при превышении пороговой суммы среднемесячного остатка, установленной в зависимости от сегмента клиента, в размере 0,1% от среднемесячного остатка», — добавили в банке.

По той же причине обслуживание евровкладов с 17 августа в Альфа-банке стало платным. Для премиальных клиентов, у которых на счете свыше 50 тысяч евро, комиссия составит 0,1% от размера среднедневного остатка. Для обычных вкладчиков пороговое значение ниже — от пяти тысяч евро. При этом размер платежа не может быть меньше 10 или больше 100 евро.

Без комиссий

В пресс-службе Райффайзенбанка «360» сообщили, что обслуживание текущих счетов в иностранной валюте — долларах или евро — остается бесплатным для клиентов. Такая же ситуация в Сбербанке и «Тинькофф».

«Росбанк не взимает комиссию при обслуживании счетов клиентов в евро, если среднемесячный совокупный остаток не превышает 100 тысяч», — ответили в пресс-службе.

Начальник отдела внешних коммуникаций дирекции по маркетингу и PR МКБ Роман Гришин пояснил «360», что в настоящее время комиссия за ведение счета в валюте не взимается, и вводить такую комиссию организация не планирует. В Абсолют банке не исключили возможности появления такой комиссии.

«В Абсолют Банке можно открыть валютный счет в долларах, в евро у нас — только текущие счета. Комиссия за обслуживание счетов в евро данный момент не взимается, этот вопрос на мониторинге. За обслуживание долларовых счетов комиссии вводить не планируем», — рассказал «360» директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич.

На сегодняшний день комиссию по текущим, карточным счетам, счетам до востребования для физлиц, заявили «360» в «Уралсибе», банк не взимает. Накопительные счета в евро организация не открывает.

Компенсация расходов

Расходы банков на обслуживание евросчетов высокие, а доходов от вкладов нет, подтвердил «360» аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Банкам приходится переразмещать средства в Европе под нулевые или отрицательные ставки. Поэтому они или вводят плату, или отказываются от приема депозитов в этой валюте.

«Какая-то часть людей, которая рассматривала счета в евро как вариант накопления или хранения денежных средств, от них откажется. Но тем, кто совершает операции с контрагентами в Европе, часто ездит в отпуск и командировки придется использовать банковские счета», — уверен Коренев.

В России ввести отрицательные ставки по вкладам не получится, ЦБ на это не согласится, уверен эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. К тому же, такой возможности нет в автоматизированных системах банковского обслуживания. Они и вводят комиссии, которые компенсируют их расходы на резервирование по счетам, поскольку вправе менять или вводить новые тарифы на обслуживание.

«Вложить евро сейчас никуда невозможно. Банки ничего на этом не зарабатывают. Там везде ставка в надежных активах либо ноль, либо минус. И он будет брать с вас деньги за то, что вы храните евро на счетах», — пояснил эксперт.

Где и в чем хранить деньги

Комиссии по долларовым счетам пока не вводили, так как ставки еще не ушли в минус, сказал Голубовский. Сейчас доходность по 10-летним облигациям США составляет 0,6-0,7% годовых и банки могут хоть что-то заработать. А ставка ФРС, отметил Коренев, колеблется в пределах 0-0,25%.

«По доллару еще какую-то доходность можно найти. Она не опустилась ниже нуля, и, наверное, не опустится. Американский ЦБ давал понять, что у них отрицательных ставок не будет. У них другие методы, чтобы избежать дефляции», — считает Голубовский.

Чтобы не платить комиссию, эксперт посоветовал открыть брокерский счет на бирже и приобрести через него евро. Там есть свои платежи, но в конечном итоге такой способ хранения окажется выгоднее. Во-первых, валюту можно покупать и продавать по биржевому курсу без наценок банков. Во-вторых, исчезает риск банкротства, ведь деньги лежат не в брокерской конторе, а непосредственно на бирже.

Аналитик Коренев рекомендовал хранить сбережения в евро, долларах и рублях. Такая мультивалютная корзина позволит избежать потерь при высокой волатильности. Правда, с другой стороны, особой прибыли тоже не принесет: чем ниже риски, ниже и доходность.