ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

По прогнозам регулятора, процентная ставка не будет повышаться вплоть до конца 2022 года из-за безработицы. Отмечается, что ФРС намерена использовать весь набор инструментов для поддержки экономики США для достижения максимальной занятости и стабильности цен.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25 процента. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен», — сказано в сообщении регулятора.