Россияне перепродают PlayStation 5 за огромные деньги. Придраться сложно, ведь это не явное нарушение

PlayStation 5 раскупили еще на стадии предзаказа, а новых поставок не ожидается — даже на сайте Sony говорится, что товар распродан. Этим воспользовались россияне, которые начали продавать консоли за колоссальные деньги. Такую торговлю они объяснили тем, что на редкий товар большой спрос, а значит, и цены соответствующие.

PlayStation 5 в России начали продавать 19 ноября. Версия с дисководом стоит 47 тысяч рублей, а без него — 38 тысяч. Приставку можно было купить только по предзаказу или через интернет-магазины. В физических магазинах консолей в день релиза не было. Sony сделала это специально, чтобы обезопасить игроков, поставщиков и сотрудников от коронавируса.

На приставку был огромный спрос. Даже с предзаказами появились проблемы. Пользователи жаловались, что приобрели консоль еще в сентябре, но в день начала продаж заказ не пришел.

Этот юзер получил свой заказ только 29 ноября.

Сейчас заказать РlауStаtiоn 5 с сайта Sоnу нельзя. Некоторые покупатели приставки решили сразу получить прибыль. Они выставляли консоли на российские площадки вторичной торговли. Так, на Avito версию с дисководом продавали за 130 тысяч рублей. Это цифры на конец ноября.

В декабре почти ничего не поменялось, кроме стоимости. PlayStation 5 все еще продают на площадках по завышенной цене. Теперь за консоль на Аvitо просят от 55 до 100 тысяч рублей.

Источник фото: скриншот с сайта Avito

На «Юле» еще дороже. В основном пользователи продают консоль тысяч за 80.

Источник фото: скриншот с сайта «Юла»

Кто успел, тот и продал по завышенной цене

«360» связался с тремя продавцами и узнал, почему PlayStation 5, розничная цена которой не достигает 50 тысяч рублей, продается на сайтах объявлений вдвое дороже.

Первый продавец

Один продавец оценил PS5 с дисководом в 78 тысяч рублей. Он сказал, что стоимость обусловлена редкостью приставки — у Sony закрыт завод, поэтому она не может клепать консоли в нужных количествах, чем и пользуются перекупщики.

По мнению продавца, в обычном магазине PS5 купить не получится даже после Нового года. Он уверял, что продаваемая им приставка такая же, как и полученная по предзаказу: в ней в том числе есть гарантийный талон, с которым в случае чего можно обратиться в Sony. Те приставки, которые продает именно этот продавец, нераспакованные.

«Вы, главное, звоните. На Avito много продавцов не очень честных. Например, указывают цену 69 тысяч, допустим. Но в описании сказано: „цена по запросу“. Позвоните, спросите сколько стоят, вам скажет — 86 тысяч, например», — сказал продавец.

Второй продавец

«360» позвонил еще одному продавцу и проверил теорию предыдущего пользователя о реальных ценах на приставки. В объявлении была указана цена 74 550 рублей с пометкой, что коробка от приставки не вскрывалась, а все чеки заводские.

Во время звонка продавец сразу сказал, что консоль с дисководом стоит не 74,5, а 84 тысячи рублей.

«Я цены менять задалбливаюсь. На таких рынках цена меняется в день по три раза — и каждый день. Скорее всего, дороже будет. <…> У меня за 82 [тысячи] вчера оторвали с руками. До апреля, скорее всего, не будет [новых приставок]», — сказал продавец.

Если вдруг с PS5 после покупки что-то будет не так, и это будет попадать под гарантийный случай, то с этими вопросами к продавцу обращаться бессмысленно. Тут нужно сразу писать в Sony.

Источник фото: YouTube/PlayStation

Третий продавец

Последний продавец — интернет-магазин. В объявлении версия с дисководом продавалась за 86 990 рублей. При звонке «360» выяснил, что на самом деле она выше — 89 990. Однако если при разговоре назвать промокод, то цена будет 86 990.

Администратор магазина сказал, что организация выдает чек покупателю и гарантию. Однако действует она не от магазина, а от производителя — Sony.

Такую высокую цену в компании объяснили тем, что PS5 — дефицитный товар. Плюс магазин рассчитывает стоимость с учетом московских цен.

Это законно?

Юрист, сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов объяснил «360», имеют ли право россияне так завышать цены на PS5.

Само по себе повышение цен на товары, которые государство не регламентирует, не является нарушением. Но если мы рассматриваем это как рынок, с точки зрения монопольного законодательства, то тут, конечно, я думаю, явно будет нарушение Алексей Койтов

Койтов добавил, что, если говорить языком антимонопольного законодательства, это приводит к созданию искусственного ажиотажа и нехватки товаров. На этом фоне поднимаются цены и вообще возникает вопрос к тем, кто их скупил: являются ли они юридическими лицами, физическими или индивидуальными предпринимателями. Если да, то должны платить налоги.

«Знаете, мошенничество — это то, что вы у кого-то что-то забираете, не давая ничего взамен. Если вы даете хоть деревянную какую-то палку, а берете за нее миллион рублей, это уже не совсем мошенничество. Так, в широком смысле. То есть уголовного состава нет, но административная ответственность может иметь место», — сказал Койтов.

Собеседник «360» считает, что сотрудники ФАС должны обратить внимание на продавцов приставок, хоть нарушение и неявное. Все-таки рынок должен быть свободным и независимым.