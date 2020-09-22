Sony пришлось извиняться за старт продаж PlayStation 5. Предзаказы отменялись по всему миру

Начало предзаказов PlayStation 5 прошло не так гладко, как хотелось бы. Фанатов не предупредили о начале продаж заранее, из-за чего многие не смогли сделать заказ. А тем, кто успел все оформить, стали приходить сообщения об отмене покупки. Компания Sоny принесла извинения за неразбериху и пообещала выпустить больше консолей в ближайшие дни.

Высокий спрос на PlayStation 5 вызвал ажиотаж, к которому Sony, похоже, не была готова. Как пишет DTF, компания обещала предупредить покупателей о старте предзаказов заранее. Планировалось, что они станут доступны 17 сентября, но многие розничные продавцы открыли предзаказы сразу после объявления цены и даты выхода консоли. Желающие приобрести приставку были застигнуты врасплох и не успели оформить предзаказ. Плюс ко всему началась полная неразбериха с ретейлерами.

Например, в Британии многие жаловались на розничного продавца Argos. Сотни людей оплатили покупку, но не получили электронное письмо с подтверждением заказа. Другие говорили, что с них сняли деньги, но заказ находился в статусе «ожидающий обработки».

Позже Argus сообщил, что те, кто не получил подтверждение заказа в течение пары часов, не приобрел консоль. Покупателям обещали вернуть деньги, но этот процесс мог занять несколько дней.

«Кто-нибудь еще был обманут сегодня утром Argos Online? Вы оплачиваете заказ — Playstation PS5, а потом сайт отправляет сообщение об ошибке. Они забирают деньги с вашего банковского счета и отказываются вернуть их в тот же день!»

Проблемы случились и у Amazon. Несколько клиентов получили электронные письма от службы поддержки клиентов сайта с предупреждением о том, что они могут не получить консоль в день выпуска, несмотря на предварительный заказ. Одно из таких писем получил продюсер The Game Awards Джефф Кили.

«Amazon только что сообщил мне, что я могу не получить предварительный заказ на PlayStation 5 в день выпуска из-за „высокого спроса“».

В России со старом предзаказов тоже были проблемы. Часть пользователей, заказавших консоль на Ozon, столкнулись с отменой своих заказов — в том числе и оплаченных. Об этом пишет DTF. Это произошло из-за технической неполадки, которую сайт уже исправил. У нескольких пользователей высвечивался сентябрь вместо конца ноября.

Поддержка Ozon заявила, что отмена затронула только тех, кто внес полную предоплату вместо приобретения специального сертификата предзаказа консоли.

Повторное оформление заказа не всем помогло решить проблему с отменой покупки. Возврат средств за предыдущую транзакцию занимает определенное время, и далеко не у всех была возможность опять внести полную сумму.

Ozon сообщил DTF, что позволит пользователям, столкнувшимся с проблемой, повторить предзаказ после получения денег. Они так же начислят им по 1000 баллов для оплаты любого заказа.

Жалобы поступали еще и на «Эльдорадо». Пользователь в Twitter написал, что его заказ был отменен. При этом магазин предложил оформить возврат денег бонусами.

Сбои в поставках и проблемы с предзаказами не остались незамеченными Sony. Компания поспешила принести свои извинения на своем аккаунте в Twitter.

«Давайте будем честными: предварительные заказы на PS5 могли пройти более гладко. Мы искренне извиняемся за это. В ближайшие несколько дней мы выпустим больше консолей PS5 для предзаказа — розничные продавцы поделятся подробностями. И больше PS5 будет доступно до конца года», — написала Sony.

PlayStation 5 поступит в продажу в некоторых странах 12 ноября, а по миру продажи начнутся 19-го числа. Версия с приводом Blu-ray Ultra HD будет стоить 46 999 рублей, а версия Digital Edition без дисковода — 37 999 рублей.