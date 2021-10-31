Бурятские пенсионерки без QR-кодов напали на охранников и вломились в ТЦ. Видео

Пенсионерки без QR-кодов решили штурмом взять один из торговых центров в Бурятии. Женщины набросились на охранника, который в итоге не выдержал натиска.

Один из очевидцев снял происходящее в ТЦ на видео. Ролик опубликовало Ura.ru в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что несколько пенсионерок на входе в здание дерутся с охранником и громко кричат. Затем появляются уже другие кадры, где женщина обходит охранника, толкает его в спину и проходит внутрь ТЦ. Одна из присутствующих заявляет: «Правильно, женщины, это ваше право».

Как сообщило агентство, пенсионерок не хотели пускать в торговый центр, так как у них не было QR-кодов. После требования предъявить подтверждение прохождения вакцинации от ковида женщины стали кричать, что «QR-код — это не русское слово». Затем они стали бросаться на мужчину.

Сейчас в России продолжается период нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября. Некоторые регионы вместе с антиковидными каникулами ужесточили ограничительные меры. Одним из таких решений стало требование QR-кода при входе в общественные места.