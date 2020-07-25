Одной из трех стран, с которыми Россия с 1 августа возобновит авиасообщение, стала Танзания. Вероятно, в ближайшее время там будет поставлен рекорд по количеству российских туристов за всю историю. Там и правда есть на что посмотреть.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что с 1 августа возобновится авиасообщение. Правда, свои границы для россиян пока открывают только три страны: Великобритания, Турция и… Танзания.

Для поездки на Туманный Альбион, однако, время сейчас не самое лучшее: по приезде российским туристам нужно будет 14 дней сидеть на карантине. Про Турцию же и так все знают — эта страна уже давно является излюбленным направлением для поклонников отдыха «все включено». Впрочем, справедливости ради заметим, что там могут найти массу интересного и те, кто интересуется историей и культурой — причем как западной, так и восточной.

А вот Танзания — гораздо менее популярное направление, о котором многие российские туристы знают чуть больше, чем ничего. Но теперь появился серьезный повод этот пробел восполнить и неожиданно открыть для себя удивительный мир Африки. И россияне этой возможностью пользуются: по данным Aviasales, количество запросов на авиабилеты в Танзанию менее чем за сутки увеличилось в 70 раз.

Кто точно должен сейчас радостно потирать руки, так это представители племени масаи. Они живут в двух странах — Танзании и Кении — и до сих пор живут своим традиционным укладом, соблюдая все древние обряды. Выглядит это очень экзотично.

Но самое главное, что турист может спокойно понаблюдать за ними воочию или даже сфотографироваться с ними. Это племя очень гостеприимно: они сами все расскажут (на ломаном английском), покажут и вкусно накормят — несмотря на не меняющиеся веками традиции, масаи за последние годы прекрасно освоили навык заработка на богатых белых туристах. Поэтому всего за 10-20 долларов (смешная цена для туриста, проделавшего путь в тысячи километров, чтобы проникнуться традиционной африканской культурой) любой приезжий может запросто почувствовать себя частью древнего племени.

Но не только представители масаи отличаются приветливостью: многие путешественники, в том числе из России, отмечали в целом танзанийцев как дружелюбных и гостеприимных людей, которые всегда рады проводить, помочь и угостить натуральным кофе. Как, например, в начале этого видео.

Да, помимо этого, в Танзании есть и множество природных красот — чего только стоят виды с вулкана Килиманджаро. Или можно устроить себе сафари в национальном парке Серенгети, чтобы с ветерком прокатиться по саванне и увидеть в дикой природе животных, которых большинство россиян видели в лучшем случае в московском зоопарке — львов, зебр, африканских слонов.

Но и для тех, кто любит просто позагорать на солнышке, в Танзании найдется место — помимо знаменитых белоснежных пляжей острова Занзибара, в материковой части страны есть менее раскрученный и заполненный туристами большой пляж Кутани, недалеко от столицы, Дар-Эс-Салама.

Кстати, в Танзании очень популярны глэмпинги — это настоящие отели со всеми удобствами и персоналом, но только отдыхающие располагаются не в номерах, а в персональных домиках с соломенной крышей, чтобы комфортно отдохнуть, и при этом насладиться спокойствием и природой.

Так что туристический потенциал у африканской страны достаточно высок. Впрочем, многие российские пользователи социальных сетей пока воспринимают возможность посетить Танзанию скорее как шутку. Но возможно, в ближайшем будущем ситуация изменится.

Для тех, кто считает Танзанию слишком экзотичной страной, а Турция уже порядком надоела, выбор все же есть — можно поехать на юг России и поднимать отечественный туризм.