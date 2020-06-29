Россиян призовут на военные сборы. Это окажется выгодно даже для работающих мужчин

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для военных сборов в этом году. «360» разобрался, кого конкретно коснутся мероприятия.

Указ о призыве запасников вступил в силу со дня его опубликования — то есть с 29 июня. Согласно документу, граждане будут призываться на сборы в Вооруженные силы РФ, войска Росгвардии, органы государственной охраны и органы ФСБ.

Кого призовут на сборы

Кто входит в категорию запаса, «360» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Во-первых, это те, кто был уволен с военной службы и зачислен в запас. Также сборы коснутся и тех, кто закончил военную кафедру или военные учебные центры.

«Кто не прошел военную службу в связи с освобождением от призыва или в связи с предоставлением отсрочки от призыва, или уволен с военной службы без постановки на воинский учет. Или даже прошедшие альтернативную службу. Всех призовут на сборы», — отметил Кошкин.

Два месяца с сохранением зарплаты

По словам эксперта, обычно военные сборы для запасников проходят в течение двух месяцев. Учения пройдут для военнослужащих запаса не старше 60 лет. Зарплата и место работы будут сохранены. Для кого-то этот вариант в условиях экономического кризиса и безработицы может быть очень даже выгоден, уверен Кошкин.

«Они будут заняты на учениях, им еще и сохраняют место работы. По сегодняшним временам, может, это кому-то весьма выигрышно, и будет перспективно находиться на гособеспечении с сохранением всех социальных благ. При этом гордо вернуться мужчиной, который выполнил долг перед отечеством и семьей», — подчеркнул военный эксперт.

«Кто не хотел служить — тот и не будет»

Как считает Андрей Кошкин, многие безусловно не захотят проходить вновь военную службу, пусть и по «сокращенной программе».

«Кто не хотел [служить], тот и не будет. Если человек не годен по здоровью — он и не попадет на сборы. Если у человека есть белый билет — будет важнее его присутствие на том месте, где он работает, чем выполнение боевых задач», — заявил специалист.

Призыв запасников Кошкин сравнил с тем вызовом, который сделала для всех жителей планеты пандемия. Сборы, по его мнению, помогут обеспечить высокую степень боеготовности — «с учетом защиты россиян от новой коронавирусной инфекции и с учетом необходимости выполнить все учебно-боевые задачи».