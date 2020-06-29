Военных запаса отправят на сборы в 2020 году

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году. Организовать сборы поручено правительству и региональным властям.

В указе говорится, что россияне, пребывающие в запасе, пройдут сборы в вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Часть пунктов указа закрыта и помечена грифом «для служебного пользования».

Выполнять мероприятия по призыву граждан для прохождения сборов и организации самих сборов поручено правительству и региональным властям.

Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть с 29 июня.

Ранее в Минобороны объявили, что из-за пандемии коронавируса военные сборы студентов перенесут на более поздний срок — на июль–октябрь 2020 года, а в некоторых вузах их передвинут на 2021 год. Перед сборами всех проверят врачи.