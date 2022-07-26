Россия официально заявила о выходе из проекта МКС. Международная станция перестанет работать вскоре после ухода РФ

Россия выходит из проекта МКС после 2024 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, РФ будет развивать собственную станцию. Это решение было ожидаемым, уверены специалисты. Похоже, МКС станет последней зоной сотрудничества России с другими странами.

Россия покидает проект МКС

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он пояснил, что к указанному году РФ начнет формировать собственную орбитальную станцию.

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение по уходу с этой станции после 2024 года принято», — отметил Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Роскосмоса добавил, что будущее космонавтики должно базироваться на системной научной программе. По его словам, каждый полет должен «обогащать страну знаниями в области космоса».

Сама станция будет эксплуатироваться до 2030 года, согласно плану NASA. Станция работает с 1998 года, а ее ресурс — 15 лет. Через пять начнут постепенный вывод из нее, а в 2031 году станцию окончательно выведут с орбиты. Она начнет постепенное движение по направлению к Земле. Большая часть конструкции, скорее всего, сгорит, попав в плотный слой атмосферы. Обломки упадут в необитаемую зону южной части Тихого океана.

Выход РФ из МКС был ожидаемым

Заявления о выводе России из МКС звучали довольно давно. Об этом в разговоре с «360» рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

У нас осталась одна зона сотрудничества с другими странами. Это МКС. Но до 2024 года. Это соответствует тем договорам, которые были подписаны Иван Моисеев.

Он напомнил, что одобрение других стран для выхода со станции России, как и остальным государствам, не нужно. Соглашения о сотрудничестве либо продлеваются, либо нет. При этом Моисеев отметил, что изначально процедура затопления российского сегмента станции даже не была прописана детально.

Ранее президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве госкорпорации «Роскосмос». Прежний глава — Дмитрий Рогозин — оставил свой пост. На его место пришел зампред правительства Юрий Борисов. У России было разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. Однако в конце апреля еще Рогозин заявил, что Роскосмос подготовил предложения по окончанию своей работы на станции и направил их президенту и правительству. Правда, тогда называть конкретные даты Рогозин не стал.