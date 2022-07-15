У Роскосмоса сменился генеральный директор. Дмитрия Рогозина, который возглавлял корпорацию четыре года, уволил своим указом президент РФ Владимир Путин. На этой должности его запомнят не только по скандалам и технологическим достижениям, но и как мастера ярких высказываний, автора мемов и активного пользователя соцсетей.

Рогозин пришел работать в Роскосмос в конце мая 2018 года. Время для отрасли тогда было самым сложным, напомнил бывший гендиректор корпорации. Итоги его деятельности опубликовал сайт Роскосмоса.

«Аварийность зашкаливала — каждый год по несколько аварий. Отрасль была практически деморализована», — заявил Рогозин, рассказав о ежедневном поиске решений и средств, «чтобы не останавливались системообразующие предприятия».

Достижения и скандалы

Отрасль Рогозин, по его словам, оставил в состоянии, когда она уже «сумела выбраться из болота системного кризиса, имеет видение своих перспектив, активно работает над созданием уже принципиально новой и конкурентной ракетно-космической техники».

В ролике об итогах работы уже бывшего гендиректора корпорации отметили, что при Рогозине состоялись 86 успешных пусков подряд. Показатель стал рекордным в истории России. Роскосмос также завершил строительство российского сегмента МКС, запустил эскизное проектирование РОСС (Российской орбитальной служебной станции — прим. ред.) и космической транспортной системы. В период его руководства начались летные испытания ракеты «Сармат», успешно показала себя обсерватория «Спектр-РГ», благодаря которой удалось получить самую точную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. С космодрома Восточный произвели успешные пуски ракет «Ангара», а российские космонавты совершили самый быстрый полет к МКС — станции они достигли за три часа и три минуты.

Несмотря на эти и другие достижения, обратил внимание «360» политолог и журналист Юрий Светов, в адрес Рогозина и его ведомства звучало довольно много критики. Прежде всего она касалась вопросов финансирования и расходования средств. В пример он привел «целый ряд скандалов, связанных с космодромом Восточный».

Мемы и колкости

В соцсетях Рогозин нередко весьма резко и колко отвечал западным политикам и предпринимателям. Одной из первых довольно ярких фраз стало его высказывание после антироссийских санкций 2014 года — они затронули космодромы РФ. Рогозин посоветовал американцам доставлять своих астронавтов на МКС на батуте.

Источник фото: Twitter

Спустя шесть лет шутку на одной из пресс-конференций вспомнил основатель SpaceX Илон Маск, который запустил к МКС пилотируемый космический корабль Crew Dragon.

«Батут работает», — сказал американский миллиардер.

После публикации первого снимка, сделанного марсоходом Perseverance на Марсе в 2021 году, Рогозин разместил в социальных сетях мем на событие.

Источник фото: Twitter

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — заявил глава Роскосмоса, ловко совместив кадр ровера NASA и свою фотографию.

Политические деятели и руководители других стран тоже нередко становились объектами насмешек Рогозина. Например, в 2015 году он назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили идиотом за его заявление о способности украинской армии захватить Россию.

Источник фото: Twitter

После начала специальной военной операции России на Украине риторика главы Роскосмоса стала еще более хлесткой. Он снова вступил в словесную дуэль с Илоном Маском, который вызвал на дуэль президента РФ Владимира Путина.

Американскому предпринимателю Рогозин ответил цитатой из Пушкина, посоветовав не тягаться с теми, кто ему явно не по силам. Позже он осадил Маска, решившего поспорить о нацизме. Не осталась без реакции Рогозина и новость о причастности основателя Tesla и SpaceX к снабжению украинских националистов средствами военной связи.

В начале марта глава Роскосмоса заявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США и посоветовал американцам использовать для полетов метлы. Страны G7 за поддержку желания президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт до полной победы ВСУ он назвал «шестерками» США.

Он также не раз высмеивал позицию западных лидеров, НАТО и едко шутил по предоставляемую США помощь Украине.

После своего увольнения с должности гендиректора Роскосмоса Рогозин разместил в Telegram свою песню «Русские».