Россия одержала победу на энергетическом рынке, несмотря на санкции. Страна вернулась к прежнему объему добычи нефти и повысила ее стоимость. Этого удалось достичь благодаря грамотным действиям президента страны Владимира Путина, правительства и госкомпаний. В дальнейшем стоимость российского черного золота будет расти.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Россия смогла преодолеть воздействие санкций и одерживает победу на энергетическом рынке.

России удалось восстановить досанкционный объем добычи нефти — 10,8 миллиона баррелей в сутки, что лишь немного ниже 11 миллионов в январе. Если первоначально российское черное золото продавалось с огромными скидками, то за последнее время его стоимость выросла. В апреле дисконт на сорт Urals был около 35 долларов, а теперь — 20–25 долларов.

Страны Запада также не смогли заставить членов ОПЕК, в частности Саудовскую Аравию и ОАЭ, увеличить объемы добычи нефти. По мнению журналиста, западные политики надеялись, что картель откажется от союза с Россией, но все произошло наоборот.

После визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию туда отправился вице-премьер РФ Александр Новак. Уже через несколько дней ОПЕК+ заявила о незначительном увеличении добычи черного золота.

Источник фото: РИА «Новости» / Максим Богодвид

По мнению обозревателя, Россия может ограничить продажу природного газа в Европу. Тем самым она будет давить на Берлин, Париж или Лондон.

«Они готовятся к резкому повышению розничных цен на энергоносители и потенциальному дефициту, который может привести к нормированию этой зимой. Москва зарабатывает так много денег на продаже нефти, что может позволить ограничить поставки сырой нефти и в страны Восточной Европы», — заключил автор.

Экономика выстояла

России удалось выиграть на энергетическом рынке благодаря слаженным действиям Путина и правительства. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских напомнил «360», что США и страны Европы были уверены, что российская экономика не переживет санкционное давление и не сможет увеличить объемы добычи и продажи энергоносителей.

Грамотная политика президента и его администрации способствовала тому, что доллар не стал стоит 200 рублей, вопреки прогнозам Байдена. Все произошло наоборот. Я думаю, что дело в правильной координации действий главы государства, правительства и госкомпаний. Их усилия и привели к такому результату. Мы в плюсе от этой ситуации, хотя некоторые на Западе ждали, что порвут нашу экономику в клочья Игорь Ананских.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Майшев

По словам Ананских, санкции в сфере энергетики не действуют, потому что Россия — это великая держава. Ни одна страна не сможет прожить без нее, отметил он.

«Правильно сказал Путин, что мы не будем уходить из международной экономики и они этого не дождутся. То, что произошло за последние полгода, показало, насколько сильна экономика России для движения вперед», — заявил специалист.

При этом у Запада не получится заставить ОПЕК вывести большие объемы нефти на рынок. По его мнению, слаженная работа и порядочность участников картеля позволили добиться того, что цены на нефть не упали, а, наоборот, поднялись. Но дальнейшая стоимость черного золота будет зависеть от того, когда именно мир будет выходить из рецессии.

Ананских объяснил, что потребление энергоносителя в мире падает из-за рецессии в экономике, но из-за скорого отопительного сезона нефть и газ начнут чаще использовать, а цены пойдут вверх.