Западные СМИ объяснили победу России на энергетических рынках

Россия получила обратное воздействие от санкций и вышла из ситуации победителем в экономическом и политическом плане. Как это произошло, объяснил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Так, Россия восстановила темпы добычи нефти в полном объеме, несмотря на санкции. Страна нашла новых покупателей в лице Ближнего Востока и Азии, и планы Запада изолировать РФ на мировом рынке были разрушены.

Кроме экономики, Россия также оказалась успешна на политическом поприще. Она умудрилась сделать так, что введенные США и их союзниками санкции не только не оказали никакого влияния, но и бумерангом ударили по ним же, поставив в еще большую зависимость от российских энергоресурсов.

«Победа на нефтяном рынке означает, что Путин может позволить себе отказаться от доходов, ограничив продажу природного газа в Европу, оказывая давление на Берлин, Париж и Лондон, которые готовятся к резкому повышению розничных цен на энергоносители и потенциальному дефициту, который может привести к нормированию этой зимой. Москва зарабатывает так много денег на продаже нефти, что может себе позволить ограничить поставки сырой нефти и в страны Восточной Европы», — подытожил обозреватель.

Ранее Германии предрекли обнищание экономики и рост безработицы из-за Украины. Экономика Германии к 2030 году потеряет свыше 260 миллиардов американских долларов из-за украинского кризиса.