«Россия спасает человечество от Третьей мировой». Иностранная пресса сказала свое слово по Украине

Мир отреагировал на спецоперацию РФ в Донбассе, которая началась 24 февраля, бурно. Со стороны США, ЕС и ряда других стран посыпались санкции. Масло в огонь подливают иностранные СМИ: в публикациях Россию выставляют агрессором, а в Сети множатся фейки о ситуации в соседнем государстве. Но есть и те, кто полностью поддержал решение российских властей начать демилитаризацию Украины. И внятно объяснил, почему.

В статье, вышедшей на сайте Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú), напомнили: «антагонизм между Россией и США, под игом которых находятся Европа и многие страны, насчитывает многие годы». Отправной точкой авторы материала назвали 1991 год, когда НАТО после распада СССР дало обещание не расширяться на восток и тем самым избегать военных конфликтов.

Жизнь в страхе

Государственный переворот на Украине 2014 года, подчеркнули в статье, совершили «националистические и русофобские политические силы при поддержке и благословении США и Европы».

«Луганская и Донецкая республики провозгласили себя независимыми от центральной власти в том же году. <…> С тех пор их население живет под страхом военных атак со стороны Украины, в результате которых за восемь лет погибло более 13 тысяч человек. Где были США и Евросоюз, которые не осудили эти акты геноцида?» — задались вопросом авторы публикации.

То, чем сейчас занимается Россия, — в очередной раз спасает человечество от Третьей мировой войны. Если украинская нацистская верхушка завладеет ядерным оружием, будьте уверены, нас ждет Третья мировая война. Те, кто сейчас сочувствует и осуждает действия России во всех форматах, включая соцсети, будут прятаться в подвалах в ужасе от бомбардировки Рикардо Зедано журналист

Международному сообществу журналист Рикардо Зедано посоветовал усвоить одно: Россия не бомбит больницы, школы или жилые дома, «как это сделали США и НАТО, например, в бывшей Югославии, разделив ее полностью, в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии» и многих других случаях без санкции СБ ООН.

«Битва силы и воли»

Американская газета Newsweek назвала ситуацию вокруг Украины «битвой силы и воли между Россией и Западом», исход которой определит судьбу соседнего с РФ государства. И тут же напомнила о ключевом факторе.

Владимир Путин никогда не проигрывал войны. Во время прошлых конфликтов в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму — за два десятилетия своего пребывания у власти — Путин преуспел, поставив перед своими вооруженными силами четкие, достижимые военные цели Билл Пауэлл и Навид Джамали авторы Newsweek

Все действия российского президента в прошлом, по мнению журналистов, позволили ему в итоге заявить о победе и продолжить наблюдать за миром. Последняя инициатива на Украине «вряд ли чем-то отличается» и в итоге послужит «строгим предупреждением» ранее входившим в СССР странам о возможных последствиях слишком уж тесного контакта с Западом.

Сирийское издание Alquds согласилось с политикой РФ «в отношении противостояния американским запугиваниям и попыткам доминировать».

«С момента прихода к власти в 1999 году Владимир Путин восстановил позиции и роль России. <…> Россия оправилась экономически и стала крупным игроком на международном уровне», — отметили в публикации.

У президента РФ, сказано в статье, есть все карты, чтобы вынудить лидеров стран НАТО во главе с США вести переговоры «с позиции слабого» и достичь в итоге всеобъемлющего соглашения о безопасности с учетом интересов всех сторон.

Предложения России по гарантиям безопасности, подчеркнул экс-депутат депутат Народного собрания Болгарии Велизар Енчев, связаны в том числе с агрессивным размещением военных баз НАТО.

«Как бы отреагировали США, если бы Россия начала переговоры об открытии своих военных баз на Кубе, в Венесуэле или в Никарагуа?» — поинтересовался он в статье на сайте «Дума».

Путин, подчеркнул журнал The American Conservative, сделал именно то, о чем предупреждал Соединенные Штаты.

Путин — патриот, традиционалист, холодный и безжалостный реалист, стремящийся сохранить Россию как великую и уважаемую державу, которой она когда-то была и, как он верит, может стать снова Патрик Дж. Бьюкенен основатель журнала The American Conservative

«Каким бы ни был характер российского президента, которого сейчас горячо обсуждают в США, он завоевал доверие. Когда Путин предупреждает, что он что-то сделает, он верен своему слову», — говорится в материале.

Замолчать правду

Позицию РФ и всего происходящего на Украине западные СМИ освещают однобоко. Российскую прессу подвергли цензуре. Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты телеканала «Звезда», РИА «Новости», Lenta.ru и «Газета.ru», а потом запретил рекламу и монетизацию государственных средств массовой информации РФ. Следом, писал Reuters, подобным образом поступил с Google. А в Еврокомиссии пообещали запретить работу в ЕС в том числе RT, Sputnik и их дочерним структурам.

Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Наньес подчеркнул в Twitter, что Запад в XXI веке отказался от свободы прессы.

«Цензура ЕС мешает, но не сможет заставить замолчать правду», — написал он, выразив солидарность сотрудникам RT и Sputnik.

Венесуэльский журналист и политолог Диего Секера назвал решение ЕС «неудивительным». Цель его — «сформировать единственное видение происходящего» в отношении Украины, заметил телеканал Telesurtv.

Мнение Секеры подкрепляют и комментарии к статье в El Pais о спецоперации России в Донбассе.

«Ваша проблема в том, что вы верите всему, что пишет проамериканская пресса», — отметили читатели.

Они назвали стратегию США «по унижению и игнорированию России с 1992 года» совершенно неправильной. А оценку зарубежных аналитиков сочли «привязанной к официальному дискурсу ЕС и НАТО».

«Это заняло много времени, но терпение России лопнуло», — подчеркнули в комментариях.

Много постов в поддержку РФ и в Twitter. Пользователи пишут, что многие страны «не расценят действие России как вторжение».

«Это своего рода самозащита от западных угроз», — подчеркнули они, добавив, что «США создали кризис, разожгли его и теперь пользуются».